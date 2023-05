Les marchés asiatiques, sous valorisés, présentent "l'opportunité d'une décennie" (Robeco)

(AOF) - « L'écart de valorisation » des valeurs asiatiques avec les États-Unis « reste énorme et contraire aux fondamentaux macroéconomiques dans le contexte de la réouverture » de sorte que se présente actuellement en Asie « l’opportunité d’une décennie ». C’est ce qu’affirment deux analystes de Robeco, Joshua Crabb, Head of Asia-Pacific Equities, et Helen Keung, Client Portfolio Manager, dans une analyse publiée ce jour qui vante « une combinaison inégalée de diversité, de valeur et de potentiel de croissance ».

" L'écart de valorisation" entre les deux régions "reste énorme, malgré la crise bancaire qui couve aux États-Unis ", affirment les analystes, qui soulignent que " lors des précédents cycles, ceux qui ont fait suite à la bulle Internet et à la crise financière mondiale, ce type d'écart a précédé une longue et solide période de surperformance de l'Asie-Pacifique ". Ils ajoutent que les économies de l'Asie-Pacifique " ne subissent pas une inflation aussi élevée qu'en Europe, aux États-Unis ou dans certaines économies émergentes ", ce qui " donne aux gouvernements de la région une marge de manœuvre " et laisse prévoir que " les fondamentaux macroéconomiques commenceront à se refléter dans les valorisations relatives des actions ".

Robeco prévoit que les pays membres de l'Asean (Association des nations de l'Asie du Sud-Est) devraient prospérer " sur fond d'affrontement entre les États-Unis et la Chine ". Déjà cinquième plus grande économie mondiale, l'Asean " devrait devenir la quatrième d'ici 2030 " alors que la région " aspire les investissements directs étrangers à un rythme accéléré". Les économies de l'Asean seront notamment, aux côtés de l'Inde, " les principaux bénéficiaires de la tendance de la délocalisation hors de la Chine ".

" Il est logique d'augmenter progressivement l'allocation à l'Asie-Pacifique " conclut Robeco, soulignant que la région " est stratégique pour les deux économies dominantes du monde ", et que " l'exposition actuelle profitera de la hausse à mesure que l'écart de valorisation se réduit ".