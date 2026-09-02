Les marchés asiatiques s'effondrent alors que les affrontements entre les États-Unis et l'Iran font grimper les cours du pétrole et les rendements obligataires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Gregor Stuart Hunter

Les actions ont chuté mercredi à l'ouverture des marchés asiatiques, la panique sur les marchés mondiaux, provoquée par les marchés obligataires, s'étant propagée à la région, après que les nouvelles attaques américaines contre l'Iran ont fait grimper les cours du pétrole.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS reculait de 0,8% en début de séance, tandis que le KOSPI sud-coréen .KS11 chutait de 3% à l'ouverture et que le Nikkei 225 japonais .N225 plongeait de 2,2%. Les contrats à terme e-mini sur le S&P 500

EScv1 restaient stables.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont prolongé leur hausse pour la deuxième journée consécutive à la reprise des échanges en Asie, progressant de 0,7% à 95,34 dollars le baril après que les États-Unis ont lancé mardi une série de frappes aériennes contre l'Iran, ce qui avait auparavant poussé les cours du pétrole à leur plus haut niveau depuis cinq semaines.

“La menace de nouvelles perturbations dans le détroit d’Ormuz a ravivé les craintes d’inflation, provoquant une vague de ventes sur les marchés boursiers de la plupart des grandes places et un effondrement des marchés obligataires mondiaux”, ont écrit les analystes de Westpac.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a progressé de 0,4 point de base à 4,798%, tandis que l’indice du dollar américain =USD , qui mesure la vigueur du billet vert par rapport à un panier de six devises, s’est maintenu près de ses plus hauts niveaux des deux dernières semaines, à 99,67.

Dans la nuit, à Wall Street , le S&P 500 .SPX a reculé de 0,7% et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 1%, la hausse des rendements des obligations d’État ayant pesé sur les actions.

Ces baisses interviennent alors que les données publiées mardi par l’Institute for Supply Management ont montré que l’activité manufacturière américaine s’était modérée en août dans un contexte de ralentissement des nouvelles commandes, tout en restant en phase d’expansion.

Les opérateurs estiment que la Réserve fédérale devrait relever ses taux d’intérêt lors de sa prochaine réunion dans deux semaines, même si une hausse n’est pas certaine.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux anticipent une probabilité implicite de 67% d’une hausse de 25 points de base des taux d’emprunt de référence lors de la réunion de deux jours de la banque centrale américaine qui s’achèvera le 16 septembre, contre 39,6% il y a une semaine, selon l’outil FedWatch du CME Group.

L'or est resté stable à 4.328,59 dollars l'once, tandis que le bitcoin a reculé de 0,2% à 77.246,57 dollars et que l'ether a perdu 0,3% à 2.412,60 dollars.