Les marchés asiatiques progressent alors que la fermeture du gouvernement américain devrait prendre fin

Lesactions ont progressé dans les échanges asiatiques mercredi , alors que le Congrès américain semblait prêt à mettre fin à la fermeture du gouvernement fédéral et que les traders cherchaient une direction en l'absence d'indices de la part des services de données gouvernementaux. L' indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a augmenté de 0,4% alors que les membres de la Chambre des représentants se préparent à voter sur une mesure qui pourrait rétablir le financement des agences gouvernementales et mettre fin à la fermeture qui a commencé le 1er octobre et est maintenant la plus longue de l'histoire des États-Unis. " Le sentiment s'est amélioré après l'adoption par le Sénat américain d'un projet de loi visant à mettre fin à la plus longue fermeture du gouvernement américain jamais enregistrée", ont écrit les analystes de Westpac dans un rapport de recherche. "La Chambre des représentants devrait approuver le projet de loi dans les prochains jours." Les contrats à terme du S&P 500 e-mini ESc1 s'échangeaient 0,2% plus haut après une session mitigée pour les actions américaines mardi qui a vu le Dow Jones Industrial Average .DJI augmenter de 1,2% pour atteindre une clôture record, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a glissé de 0,3%. En l'absence de données provenant des agences gouvernementales fédérales, les traders se sont concentrés sur les données hebdomadaires sur l'emploi d'ADP mardi, qui ont montré que les employeurs privés ont supprimé en moyenne 11 250 emplois par semaine au cours des quatre semaines se terminant le 25 octobre. Les traders misent de plus en plus sur un nouvel assouplissement de la part de la Réserve fédérale. Les contrats à terme sur les Fed funds évaluent à 67% la probabilité implicite d'une réduction de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la banque centrale américaine le 10 décembre, contre 62% un jour plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME Group. L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, était en hausse de 0,1% à 99,574, se négociant légèrement plus haut après avoir atteint ses plus bas niveaux du mois plus tôt dans la séance. Le dollar américain s'est renforcé de 0,2% contre le yen à 154,48 JPY= . L'euro EUR= a reculé de 0,1% à 1,1575 dollar. Les actions taïwanaises .TWII ont dominé les gains en Asie, en hausse de 1%, tandis qu'au Japon, le Topix .TOPX a augmenté de 0,6% pour atteindre un nouveau record. SoftBank Group 9984.T a contrarié la tendance avec une baisse de 6,2%, portant sa perte depuis le début du mois à 21% après avoir annoncé qu'il avait vendu la totalité de sa participation dans Nvidia NVDA.O mardi. Même après la chute récente, les actions du plus grand investisseur japonais dans le secteur technologique ont plus que doublé cette année. "Il s'agit certainement d'un signal indiquant que nous avons atteint ou dépassé le pic de la dynamique", a déclaré Sean Taylor, directeur des investissements chez Matthews Asia. "Mais les fondamentaux restent bons - dépenses d'investissement dans l'IA, réduction des taux aux États-Unis, bénéfices", a-t-il ajouté. "Le marché est donc actuellement tiraillé entre d'une part un positionnement à court terme et l'absence de catalyseurs après de bonnes performances, et d'autre part des fondamentaux solides et une reprise de la croissance en 2026." Le pétrole Brent LCOc1 a glissé de 0,3% à 64,93 dollars le baril, se repliant après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 31 octobre, en raison de l'impact des dernières sanctions américaines sur le pétrole russe et de l'optimisme quant à une fin potentielle de la fermeture du gouvernement. L'or XAU= était en baisse de 0,5% à 4 105,69 dollars. GOL/ Le bitcoin BTC= était en hausse de 0,7 % à 103 321,77 $.