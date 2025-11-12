 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 872,96
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les marchés asiatiques progressent alors que la fermeture du gouvernement américain devrait prendre fin
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 05:33

Lesactions ont progressé
dans les échanges asiatiques mercredi , alors que le Congrès
américain semblait prêt à mettre fin à la fermeture du
gouvernement fédéral et que les traders cherchaient une
direction en l'absence d'indices de la part des services de
données gouvernementaux.
    L' indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon
 .MIAPJ0000PUS  a augmenté de 0,4% alors que les membres de la
Chambre des représentants se préparent à voter  sur une
mesure qui pourrait rétablir le financement des agences
gouvernementales et mettre fin à la fermeture qui a commencé le
1er octobre et est maintenant la plus longue de l'histoire des
États-Unis.
    " Le sentiment s'est amélioré après l'adoption par le Sénat
américain d'un projet de loi visant à mettre fin à la plus
longue fermeture du gouvernement américain jamais enregistrée",
ont écrit les analystes de Westpac dans un rapport de recherche.
"La Chambre des représentants devrait approuver le projet de loi
dans les prochains jours."
    Les contrats à terme du S&P 500 e-mini  ESc1  s'échangeaient
0,2% plus haut après une session mitigée pour les actions
américaines mardi  qui a vu le Dow Jones Industrial
Average  .DJI  augmenter de 1,2% pour atteindre une clôture
record, tandis que le Nasdaq Composite  .IXIC  a glissé de 0,3%.
 En l'absence de données provenant des agences gouvernementales
fédérales, les traders se sont concentrés sur les données
hebdomadaires sur l'emploi d'ADP  mardi, qui ont montré
que les employeurs privés ont supprimé en moyenne 11 250 emplois
par semaine au cours des quatre semaines se terminant le 25
octobre.
 Les traders misent de plus en plus sur un nouvel
assouplissement de la part de la Réserve fédérale. Les contrats
à terme sur les Fed funds évaluent à 67% la probabilité
implicite d'une réduction de 25 points de base lors de la
prochaine réunion de la banque centrale américaine le 10
décembre, contre 62% un jour plus tôt, selon l'outil FedWatch du
CME Group.
 L'indice du dollar américain  =USD , qui mesure la force du
billet vert par rapport à un panier de six devises, était en
hausse de 0,1% à 99,574, se négociant légèrement plus haut après
avoir atteint ses plus bas niveaux du mois plus tôt dans la
séance.
 Le dollar américain s'est renforcé de 0,2% contre le yen à
154,48  JPY= . L'euro  EUR=  a reculé de 0,1% à 1,1575 dollar.
     Les actions taïwanaises  .TWII  ont dominé les gains en
Asie, en hausse de 1%, tandis qu'au Japon, le Topix  .TOPX  a
augmenté de 0,6% pour atteindre un nouveau record.
  
     SoftBank Group  9984.T  a contrarié la tendance avec une
baisse de 6,2%, portant sa perte depuis le début du mois à 21%
après avoir annoncé qu'il avait  vendu la totalité de sa
participation   dans Nvidia  NVDA.O  mardi. Même après la
chute récente, les actions du plus grand investisseur japonais
dans le secteur technologique ont plus que doublé cette année.
     "Il s'agit certainement d'un signal indiquant que nous
avons atteint ou dépassé le pic de la dynamique", a déclaré Sean
Taylor, directeur des investissements chez Matthews Asia.
  
     "Mais les fondamentaux restent bons - dépenses
d'investissement dans l'IA, réduction des taux aux États-Unis,
bénéfices", a-t-il ajouté. "Le marché est donc actuellement
tiraillé entre d'une part un positionnement à court terme et
l'absence de catalyseurs après de bonnes performances, et
d'autre part des fondamentaux solides et une reprise de la
croissance en 2026." 
 Le pétrole Brent  LCOc1  a glissé de 0,3% à 64,93 dollars le
baril, se repliant après avoir atteint son plus haut niveau
depuis le 31 octobre, en raison de l'impact des dernières
sanctions américaines sur le pétrole russe  et de
l'optimisme quant à une fin potentielle de la fermeture du
gouvernement.
 L'or  XAU=  était en baisse de 0,5% à 4 105,69 dollars.  GOL/ 
 Le bitcoin BTC=  était en hausse de 0,7 % à 103 321,77 $.

Valeurs associées

BTC/USD
103 035,5648 USD CryptoCompare -0,02%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 927,96 Pts Index Ex +1,18%
EUR/USD SPOT
1,1574 USD Six - Forex 1 -0,12%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 468,30 Pts Index Ex -0,25%
NVIDIA
193,1600 USD NASDAQ -2,96%
Nikkei 225
50 911,24 Pts Six - Forex 1 +0,13%
Or
4 108,24 USD Six - Forex 1 -0,45%
Pétrole Brent
64,95 USD Ice Europ -0,22%
Pétrole WTI
60,84 USD Ice Europ -0,29%
SOFTBANK GROUP
129,720 EUR Tradegate +3,36%
TAIEX
28 060,72 Pts Six - Forex 1 +0,99%
USD/JPY SPOT
154,7500 Six - Forex 1 +0,44%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank