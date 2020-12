Les marchés anticipent l'accord sur le stimulus fiscal américain

Semaine du 14 au 20 Décembre 2020

Les actions ont rebondi du 14 au 20 décembre bien qu'une nouvelle souche très contagieuse du coronavirus ait été découverte au Royaume-Uni, entraînant un nouveau reconfinement. Les investisseurs sont toutefois restés optimistes en pariant sur un accord au Congrès entre démocrates et républicains pour un second plan de relance de 900 milliards de dollars, accord qui a finalement été annoncé dimanche. Le texte devrait apparemment pouvoir être voté avant Noël.

Le Dow Jones Industrial Average progressait de +0.44%. Le S&P 500 prenait +1.25% avec l'inclusion de Tesla au sein de l'indice, tandis que le Nasdaq Composite faisant encore mieux en gagnant +3.05%. Les petites valeurs ont de nouveau surperformé les grandes capitalisations (Russell 2000 : +3.05%). L'indice CBOE de volatilité (VIX) baissait de 7.5% à 21.57, en dépit de la journée des quatre sorcières vendredi.

En décalage complet avec la semaine précédente, la tech a cette fois-ci été le meilleur secteur S&P (+3.20%), avec Twitter qui bondissait de +8.61% suite à une recommandation de JP Morgan, et Apple (+3.47%) qui bénéficiait d'une forte demande sur sa dernière génération d'iphones. Les biens de consommation discrétionnaire se comportaient également très bien (+2.32%), faisant fi de la faiblesse actuelle de la consommation américaine, en partie grâce à Chipotle (+9.12%), eBay (+8%), et Hasbro (+5.4%). A l'opposé, la semaine a été difficile pour le secteur de l'énergie (-4.26%), qui a mis fin à 6 semaines d'affilée de gains cumulés de plus de 41%, bien que l'EIA ait annoncé mercredi que les stocks de brut avaient chuté plus fort que prévu (de 3.13 millions de barils) au cours de la semaine qui s'est terminée le 11 décembre. Les services de communication étaient le seul autre secteur dans le rouge cette semaine (-0.46%).

Les marchés actions européens ont également surfé sur la vague haussière (MSCI EMU : +1.68%), même si plusieurs pays, dont l'Allemagne, sont entrés dans une phase de mesures sanitaires plus restrictives jusqu'en janvier. En Asie, l'Inde a surperformé (Nifty 50 : +1.83%) tandis que le Shanghai Composite enregistrait une hausse de +1.43% dans le sillage de la recomposition de l'indice (des sociétés techs remplaçant des valeurs financières et énergétiques).

Du côté des taux, les rendements des emprunts d'Etat remontaient légèrement (T-note 10 ans à +0.95%) et la plupart des marchés de crédit entamaient leur septième semaine de gains d'affilée, le haut rendement progressant de +0.10% en Europe et de +0.27% outre-Atlantique. La dette émergente s'inscrivait dans la même tendance (+1.23% en devises locales). Les obligations américaines de notation « investissement » engrangeaient +0.28%, contrairement aux obligations européennes qui perdaient -0.3%.

Enfin, l'or clôturait à $1,885.7 l'once (+2.49% sur la semaine) avec un dollar qui s'affaiblissait une fois de plus (EUR-USD en progression de +1.06%).

Poursuivez la lecture: https://www.trackinsight.com/en/weekly-flow-report/2020-12-18/

Trouvez et comparez plus de 6000 ETFs avec nos outils gratuits :

Téléchargez l'enquête ETF 2020 de TrackInsight et découvrez ce sur quoi se basent plus de 300 investisseurs ayant répondu au sondage lors de leur sélection d'ETFs.

Les marchés anticipent l'accord sur le stimulus fiscal américain

Les marchés anticipent l'accord sur le stimulus fiscal américain

Les marchés anticipent l'accord sur le stimulus fiscal américain