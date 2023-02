Les marchés américains sous la pression de la Fed, l'Europe plus détendue

Les marchés américains conservaient une attitude prudente vendredi après des ventes au détail plus vigoureuses que prévu, ce qui n'est pas de nature à ce que la Réserve fédérale américaine relâche sa garde, tandis que la situation était mieux perçue en Europe.

Wall Street évoluait en baisse dans les premiers échanges: le Dow Jones reculait de 0,37%, le S&P 500 de 0,36% et le Nasdaq de 0,20% vers 14H45 GMT.

Après une ouverture hésitante, les indices européens progressaient à Paris (+1,05%), à Francfort (+0,64%) et à Londres (+0,35%).

Les ventes au détail ont rebondi plus qu'attendu en janvier aux Etats-Unis, tirées par la fréquentation en hausse des bars et restaurants, mais aussi par les ventes de voitures.

Cette solidité confirme la vigueur de l'activité économique américaine devant le danger de la récession. Mais cette bonne nouvelle pour les investisseurs est assombrie par le risque que la Fed, compte tenu de ces données, durcisse encore sa politique monétaire pour s'assurer que l'inflation revienne bien dans sa cible des 2%.

L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a ralenti moins qu'attendu en janvier sur un an (+6,4%) et il a accéléré sur un mois (+0,5%), une première depuis quatre mois, selon les chiffres publiés mardi.

L'activité manufacturière de la région de New York s'est contractée de nouveau en février, mais un peu moins qu'attendu.

"Nous devons rester préparés à poursuivre les hausses de taux pour une période plus longue qu'anticipé précédemment (...)" si les conditions le nécessitent, a déclaré Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas.

En Europe, les banques centrales font un peu moins peur: le gouverneur de la Banque d'Espagne Pablo Hernández de Cos a assuré dans un discours mercredi que "les données récentes sur l'inflation en zone euro sont assez encourageantes."

Au Royaume-Uni, l'inflation a ralenti à 10,1% en janvier sur un an contre 10,5% en décembre.

La distribution européenne en tête de gondole

L'action Carrefour s'envolait de plus de 7% au lendemain de la publication par le distributeur de résultats jugés solides et l'annonce d'un nouveau programme de rachat de titres à hauteur de 800 millions d'euros en 2023.

Le géant belgo-néerlandais Ahold Delhaize, qui a fait état mercredi d'une solide performance en 2022, avec un bond de 13,5% du bénéfice net, bondissait de 6,68%.

La banque Barclays dévisse

La banque britannique Barclays a dévoilé un bénéfice annuel en chute de 19% à cause de lourdes charges de dépréciations et juridiques. L'action dévissait de 8,13% et entraînait Llyods (-3,03%) et Natwest (-2,21%).

L'allemande Commerzbank (+1,27%) a annoncé qu'elle proposera un dividende de 20 centimes par action pour l'exercice 2022, récompensant à nouveau ses actionnaires pour la première fois depuis l'exercice 2018.

Airbnb rentable

Airbnb a réalisé sa meilleure saison des fêtes de fin d'année et connu sa première année rentable en 2022, avec 1,9 milliard de bénéfice net, bien au-delà des attentes du marché. L'action montait de plus de 10% dans les premiers échanges.

Baisse de la livre, de l'euro et du pétrole

La livre baissait nettement face au dollar, un nouveau recul de l'inflation au Royaume-Uni laissant la porte ouverte à une fin des hausses des taux de la Banque d'Angleterre (BoE). Vers 14H35 GMT, la livre cédait 1,34% à 1,2010 dollar.

L'euro reculait aussi de 0,53% à 1,0681 dollar.

Le bitcoin gagnait 2,16% à 22.735 dollars.

Le marché du pétrole restait déprimé après avoir déjà nettement faibli la veille en lien avec l'annonce des Etats-Unis de mettre sur le marché 26 millions de barils puisés dans ses réserves stratégiques.

Vers 14H30 GMT, le baril de WTI américain pour livraison avril cédait 0,70% à 78,51 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord à échéance mars abandonnait 0,67% à 85,01 dollars.

bur-fs/mdz/eb