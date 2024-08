Les marchés américains sans tendance, Uber sanctionné

(AOF) - Les marchés américains évoluent en ordre dispersé après leur rebond de vendredi. Jerome Powell patron de la Fed a déclaré qu’il était "confiant dans un retour de l’inflation à 2%" et que "l'objectif de la Fed est aussi d'éviter une forte hausse du chômage". Les taux longs restent stables. Côté valeurs, les semi-conducteurs affichent les plus fortes baisses dans le sillage de Micron, tandis qu'Uber faiblit après une amende de 290 millions d’euros pour des transferts de données transatlantiques. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,19% à 41 251,48 points et le Nasdaq perd 0,85% à 17 725,58 points.

Uber (-2,16% à 72,69 dollars) accuse une des plus fortes baisses du S&P 500. Motif : l'autorité néerlandaise chargée de la protection des données a annoncé avoir prononcé à son encontre une amende de 290 millions d'euros pour transferts de données personnelles hors UE sans garanties suffisantes. En application du règlement général sur la protection des données (RGPD), c'est elle qui était compétente pour mener les investigations sur ce dossier, la filiale européenne du groupe américain étant installée aux Pays-Bas.

Les chiffres économiques du jour

Les commandes de biens durables ont bondi de 9,9% en juillet aux Etats-Unis, alors qu'elles étaient attendues en hausse de 4%. Elles avaient chuté de 6,9% en juin. Hors défense et aéronautique cependant, elles ont baissé de 0,1% après une hausse de 0,5% en juin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

IBM

IBM a annoncé la fermeture de son centre de recherche et de développement en Chine sur fond de diminution de la demande de matériel informatique, fait savoir le média chinois Ycai. Plus de 1000 emplois sont affectés.Il s'agissait du dernier département du groupe technologique américain encore actif en Chine.

Uber

Western Digital

La Thaïlande a approuvé le projet de 693 millions de dollars de Western Digital, destiné développer la production de disques durs dans le pays, a fait savoir ce lundi le Conseil d'investissement de Thaïlande (BOI), selon Reuters. Le site thaïlandais de Western Digital emploie actuellement 28 000 personnes. Quelque 80 % des disques durs du monde sont produits en Thailande, selon le BOI.