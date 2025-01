Les marchés américains rassurés par l'inflation et les banques

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé mercredi en hausse grâce à une inflation core légèrement inférieure aux attentes en décembre. En conséquence, le taux à dix ans américain a reculé de 13,6 points de base à 4,657%, et entraîné dans son sillage les taux européens. Autre bonne nouvelle, plusieurs grandes banques ont publié des résultats supérieurs aux attentes, et Goldman Sachs a fini en tête du Dow Jones. L'indice Dow Jones a clôturé sur un gain de 1,65% à 43 221,65 points et le Nasdaq Composite a gagné 2,45% à 19 511,29 points

Citigroup, Goldman Sachs et JPMorgan ont dévoilé des performances trimestrielles meilleures que prévu. En Bourse, leurs actions ont gagné respectivement 6,49% à 78,24 dollars, 6,02% à 605,81 dollars et 1,97% à 252,35 dollars. Bank of America souligne que ces établissements ont fait état de bénéfice par action au quatrième trimestre et de prévisions pour 2025 (lorsqu'elles ont été fournies) supérieures aux attentes, ce qui implique un potentiel de révisions à la hausse du bénéfice par action. La solidité de leurs comptes s'explique notamment par la bonne performance de leurs activités de marché.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,9% en décembre, en rythme annuel, en ligne avec les attentes, après 2,7% en novembre. La progression en rythme mensuel est de 0,4%, en ligne avec le consensus après une progression de 0,3% le mois précédent. L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,2% en rythme annuel, contre un consensus de 3,3%, et à 0,2% en rythme mensuel, contre 0,3% attendus.

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à -12,60 en janvier contre +2,10 en décembre. Il était attendu en hausse à +2,70.

Les stocks de pétrole brut ont reculé de 1,962 million de barils la semaine dernière aux Etats-Unis contre un repli de 0,959 millions de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie

Le Livre Beige de la Fed sur la santé de l'économie américaine à 20h00.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BlackRock

BlackRock a dévoilé des profits en forte hausse au quatrième trimestre. Le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net bondir de 21% à 1,67 milliard de dollars, soit 10,63 dollars par action. Sur la même période, le chiffre d'affaires a progressé de 23% à 5,68 milliards de dollars. Le bénéfice opérationnel du gérant d'actifs a augmenté de 31% à 2,75 milliards de dollars, faisant ressortir une marge opérationnelle de 36,6% contre 34,2% au troisième trimestre 2023.

Citigroup

Citigroup a renoué avec les profits au quatrième trimestre et annoncé un programme de rachat d'actions de 20 milliards de dollars. Le bénéfice net est ressorti à 2,9 milliards de dollars, soit 1,34 dollar par action contre respectivement -1,8 milliard de dollars et -1,16 dollar, un an plus tôt. Ses comptes avaient été pénalisés l'an dernier par d'importantes charges et provisions liées à l'Argentine, la Russie et à la FDIC, l'agence garantissant les dépôts bancaires aux Etats-Unis. Le consensus de 1,12 dollar par titre a été dépassé.

Goldman Sachs

Goldman Sachs a dévoilé une progression de ses profits plus importante que prévu grâce à ses activités actions et obligataire. Au quatrième trimestre, le bénéfice net de la célèbre banque d'affaires américaine a bondi de 105% à 4,11 milliards de dollars, soit 11,95 dollars par action. Il est supérieur au consensus s’élevant à 8,07 dollars. Il a progressé de 68% à 14,276 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année. Les revenus de Goldman Sachs ont progressé de 23% à 13,87 milliards de dollars, dépassant les prévisions de Wall Street : 12,37 milliards de dollars.

JPMorgan

JPMorgan a dévoilé des résultats 2024 record après avoir enregistré un bond de 50% de ses bénéfices au quatrième trimestre. Sur cette période, la banque américaine a généré un bénéfice net de 14 milliards de dollars, soit 4,81 dollars par action. Le marché anticipait 4,09 dollars. Sur l’ensemble de l’année, JPMorgan a généré un bénéfice net de 58,5 milliards de dollars contre 49,6 milliards de dollars en 2023. Les revenus ont augmenté de 10% à 43,7 milliards de dollars alors que ses revenus d'intérêts ont reculé de 3% à 23,5 milliards de dollars.

Wells Fargo

Wells Fargo, dont le titre progresse de plus de 2% en avant-Bourse, a déclaré un bénéfice net de 5,08 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit 1,43 dollar par action, après 3,45 milliards de dollars, soit 86 cents par action, un an plus tôt et un consensus de 1,35 dollar. Le produit net bancaire (PNB) de l'établissement californien est ressorti à 20,38 milliards de dollars, contre 20,48 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes ciblaient 20,58 milliards de dollars.