Les marchés américains quasiment à l'équilibre après le PMI Composite

La California Public Utilities Commission, une agence de réglementation de l'État californien, a indiqué qu'elle a rejeté la demande de AT&T de cesser d'offrir des services en tant qu'"opérateur de dernier recours". La demande d'AT&T présentée en mars 2023 aurait mis fin aux services offerts à plus de 580000 ménages éligibles dans l'ensemble de l'État. Cette dernière décision n'empêche pas AT&T de retirer les installations en cuivre ou d'investir dans la fibre optique ou d'autres installations ou technologies pour améliorer son réseau.

Les stocks américains de gaz ont gonflé de 71 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine du 14 juin aux Etats-Unis, alors qu'une augmentation de 69 milliards de pieds cubes était attendue, après une hausse de 74 milliards la semaine précédente, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie. Les stocks sont supérieurs de 343 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 561 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 2484 milliards de pieds cubes.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite, qui prend en compte les services et le secteur manufacturier, est ressorti en juin à 54,6 après 54,5 en mai, selon S&P Global. Le consensus visait 53,5. L'indice PMI des services ressort pour sa part à 55,1 contre 53,4 attendu après 54,8 en mai. L'indice PMI du secteur manufacturier, ressort pour sa part à 51,7 contre 51 attendu après 51,3 en mai.

L'action Carmax grimpe de 1,43% à 72,38 dollars en dépit des résultats trimestriels mitigés du distributeur américain de voitures d'occasion. "Je suis encouragé par les tendances observées au premier trimestre, notamment la poursuite de la baisse des prix d'une année sur l'autre et l'amélioration de la stabilité de la valeur des véhicules", a commenté le PDG, Bill Nash. Carmax a dévoilé des résultats trimestriels en forte baisse du fait du recul des marges et des volumes vendus.

(AOF) - Les indices américains évoluent proches de l'équilibre ce vendredi après la publication de l'indice PMI Composite au mois de juin aux Etats-Unis. Selon S&P Global, il ressort plus élevé que prévu : 54,6 contre un consensus de 53,5. Côté valeurs, Boeing est sur le point de conclure un accord pour racheter Spirit AeroSystems selon des informations rapportées par Reuters. En outre, l’action Carmax progresse en dépit de ses résultats mitigés au premier trimestre. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,10% à 39173 points et le Nasdaq perd 0,02% à 17718 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.