Les marchés américains portés par les technologiques

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent dans le vert, soutenus par les valeurs technologiques. Nvidia caracole en tête du Dow Jones, porté par les investissements annoncés par Microsoft dans l’IA ainsi que par les bons résultats du Taiwanais Foxconn. Donald Trump a par ailleurs démenti les informations du Washington Post selon lesquelles la hausse des droits de douane s'appliquerait à tous les pays, mais viserait seulement les importations critiques. Vers 17h10, le Dow Jones gagne 0,50% à 42 945,59 points et le Nasdaq avance de 1,83% à 9 981,71points.

US Steel (+4,35% à 31,785 dollars) progresse à Wall Street après l'annonce ce lundi de sa volonté de porter plainte avec Nippon Steel contre Joe Biden et le gouvernement américain. La décision des deux entreprises fait suite au blocage du rachat du producteur américain d'acier par son concurrent japonais. Vendredi dernier, le futur ex-président des Etats-Unis Joe Biden a mis son veto sur cette transaction d'un montant proche des 15 milliards de dollars. Il désapprouve le processus d'examen du rachat d'US Steel par Nippon Steel.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 55,4 en décembre contre 56,6 attendu, après 54,9 en novembre a indiqué S&P Global. Le PMI pour les services est passé de 56,1 à 56,8 entre novembre et décembre alors qu'il était attendu à 58,5.

Les commandes à l'industrie ont reculé de 0,4% en novembre aux Etats-Unis après une hausse de 0,5% en octobre. Un repli de 0,3% était anticipé par les économistes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Secteur automobile

Les constructeurs automobiles américains General Motors, Ford et Tesla sont attendus en hausse en pré-marché à Wall Street après que le Washington Post a rapporté que l'augmentation des droits de douane américains pourraient être moins agressive qu'annoncé précédemment par Donald Trump. Les conseillers du président élu travailleraient sur des droits s'appliquant à tous les pays mais ne couvrant que les importations critiques, dans certains secteurs jugés essentiels à la sécurité nationale ou économique.

GE Vernova

GE Vernova prévoit d'investir 20 millions de dollars à Singapour pour stimuler l'innovation en matière de capacités et de technologies de réparation sur la prochaine génération de ses turbines à gaz à haut rendement refroidies par air (HA). L'investissement, soutenu par le Conseil de développement économique de Singapour, vise à renforcer les capacités et les technologies de réparation des turbines à gaz HA dans le centre technologique de réparation de GE Vernova, situé dans le centre de service de réparation mondial de Singapour.

Uber

Uber est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé un accord de rachat accéléré d'actions avec Bank of America. Il s'agit de racheter 1,5 milliard de dollars d'actions ordinaires d'Uber, dans le cadre de son autorisation de rachat d'actions de 7 milliards de dollars précédemment annoncée. "Nous prévoyons de continuer à augmenter considérablement nos flux de trésorerie disponibles, ce qui nous permettra de restituer un capital significatif aux actionnaires tout en continuant à investir dans la croissance", a déclaré le directeur financier Prashanth Mahendra-Rajah.

US Steel

US Steel et Nippon Steel intentent une action en justice contre Joe Biden après l'annonce du blocage du rachat du producteur d'acier américain par son concurrent japonais Nippon Steel. Vendredi dernier, le futur ex-président des Etats-Unis Joe Biden a mis son veto sur cette transaction d'un montant proche des 15 milliards de dollars. Cette opération "placerait l'un des plus grands producteurs américains d'acier sous contrôle étranger et poserait des risques pour notre sécurité nationale et nos chaînes d'approvisionnement essentielles", avait expliqué Joe Biden dans un communiqué.