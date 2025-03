Les marchés américains n'arrivent pas à se remettre de leur chute de lundi

(AOF) - Les marchés américains continuent de perdre du terrain. Le début de séance a été marqué par la décision de Donald Trump de faire passer les droits de douane de 25 % à 50 %, sur tout l’acier et l’aluminium entrant aux États-Unis en provenance du Canada. Coté valeurs, la compagnie aérienne, Delta Airlines, a lancé un profit warning en raison de l'impact sur la demande de l'augmentation des incertitudes macroéconomiques. Le Dow Jones perd 1,23% à 41 396,62 points et le Nasdaq Composite, 0,22% à 17 430,72 points vers 17h30.

Oracle (-3,72% à 143,25 dollars) occupe l'une des dernières places de l'indice S&P 500 après avoir dévoilé des revenus et des perspectives de ventes décevants. "Notre sentiment est qu'Oracle continue à rencontrer des difficultés pour mettre en ligne et à temps des capacités de centres de données, ce qui retarde la conversion des RPO (carnet de commandes) en revenus, conduisant à un raté sur la croissance du revenu total au troisième trimestre et à une prévision inférieure pour le quatrième trimestre ", explique JPMorgan.

Les chiffres économiques du jour

Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 7,600 millions d'ouvertures de postes en janvier, le consensus étant de 8,01 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes étaient au nombre de 8,15 millions.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Delta Airlines

Delta Airlines est attendu en baisse de plus de 10% en pré-marché à Wall Street après avoir réduit de moitié ses estimations de bénéfices pour le premier trimestre, invoquant la faiblesse de la demande intérieure aux Etats-Unis. La compagnie aérienne américaine ne s’attend plus désormais qu’à un bénéfice par action compris entre 0,30 et 0,50 dollar au 1er trimestre, contre de 0,70 à 1 dollar précédemment. Le chiffre d’affaires ne devrait progresser que de 3% à 4% contre de 7% à 9% prévus initialement.

Illumina

Illumina a abaissé ses prévisions pour 2025. La société spécialiste des dispositifs de séquençage s'attend désormais à un bénéfice ajusté de quelque 4,50 dollars par action en 2025, contre 4,50 dollars à 4,65 dollars précédemment. La Chine, qui représente 7% de son chiffre d'affaires, a annoncé la semaine dernière l'interdiction de l'importation de ses séquenceurs génétiques. Illumina met parallèlement en place un programme de réduction des coûts d'environ 100 millions de dollars pour l'exercice 2025.

Oracle

Oracle est attendu en léger repli à Wall Street en raison de résultats décevants. Au troisième trimestre, clos fin février, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net en progression de 22% à 2,936 milliards de dollars, soit 1,02 par action. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,47 dollar, ressortant 2 cents au-dessous du consensus Bloomberg. Les revenus ont augmenté de 6% à 14,13 milliards de dollars alors que le marché visait 14,40 milliards de dollars.

Southwest Airlines

Southwest Airlines est attendu en hausse de plus de 10% malgré la réduction de ses prévisions de croissance des bénéfices annoncée ce mardi. La compagnie aérienne américaine invoque en écho de sa concurrente Delta Airlines la faiblesse de la demande et le contexte d'incertitude économique. Southwest s'attend désormais à ce que la croissance de son RASM (revenu par siège mile disponible) se situe entre 2 % et 4 % ce premier trimestre, contre 5 % à 7 % précédemment.