Les marchés américains et PepsiCo en hausse

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé dans le vert. Donald Trump prévoit de discuter demain avec Vladimir Poutine concernant le plan de trêve de 30 jours accepté la semaine dernière par Kiev. Côté statistiques, les ventes au détail aux Etats-Unis ont moins rebondi que prévu en février sur un mois : +0,2% contre un un consensus de +0,6% après une baisse de 1,2% en janvier. La décision de la Fed sera rendue mercredi. Côté valeurs, PepsiCo a progressé après avoir conclu un accord pour acquérir Poppi. Le Dow Jones a gagné 0,85% à 41841 points et le Nasdaq a progressé de 0,31% à 17808 points.

PepsiCo a avancé de 1,85% à 151,34 dollars après avoir absorbé la marque de soda prébiotique Poppi pour près de 2 milliards de dollars. La firme américaine souhaite ainsi s'imposer dans la catégorie des "sodas plus sains" pour pallier la baisse de la demande pour ses boissons et snacks traditionnels. L'accord avec Poppi comprend 300 millions de dollars d'avantages fiscaux anticipés en espèces pour un prix d'achat net de 1,65 milliard de dollars, a déclaré PepsiCo, sans divulguer d'autres termes de l'accord.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les ventes au détail ont augmenté de 0,2% en février aux Etats-Unis contre un consensus de +0,6% après une baisse de 1,2% en janvier.

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à -20 en mars contre 5,70 en février. Il était attendu à -1,90. Il s'affiche au plus bas depuis mars 2024.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 39 en mars, contre un consensus de 42. Il était ressorti à 42 en février.

Les stocks des entreprises américaines sont ressortis en hausse de 0,3% en janvier comme attendu. Ils avaient reculé de 0,2% le mois précédent.

Les valeurs à suivre

Boeing

Boeing a nommé vendredi Don Ruhmann au poste de chef de la sécurité aérospatiale, avec effet immédiat. Il sera chargé de "renforcer la culture et les pratiques de Boeing en matière de sécurité, de poursuivre les efforts visant à accélérer et à faire évoluer le système de gestion de la sécurité dans l'ensemble de l'entreprise et de continuer à travailler avec l'industrie pour renforcer l'écosystème de la sécurité aérienne", explique le constructeur aéronautique américain.

GE Aerospace

GE Aerospace a décroché un contrat avec l'U.S. Air Force d'une valeur maximale de 5 milliards de dollars. Ce contrat soutient les ventes militaires à l'étranger de moteurs F110-GE-129, qui équipent les avions F-15 et F-16 exploités par les pays alliés du monde entier. Dans le cadre de cet accord, GE Aerospace collaborera avec l'Air Force pour fournir des moteurs, des pièces détachées et des services aux opérateurs des nations alliées.

Intel

Lip-Bu Tan, qui prendra ses fonctions en tant que nouveau directeur général du groupe Intel demain, envisage des changements majeurs dans les méthodes de fabrication des semi-conducteurs et les stratégies d'intelligence artificielle, ont fait part à Reuters deux sources au fait du sujet. Lip-Bu Tan, 65 ans, ancien directeur général de Cadence, société de logiciels de conception de puces et investisseur technologique, était membre du conseil d'administration d'Intel jusqu'à sa démission en août dernier.

Secteur aérien

Les principaux transporteurs aériens ont contesté vendredi la décision d'une cour d'appel américaine avalisant la réglementation publiée par le ministère américain des Transports en avril 2024 qui impose aux compagnies aériennes de divulguer leurs frais de service en même temps que les tarifs aériens. Selon le ministère, les clients paient 543 millions de dollars de frais supplémentaires par an, surpris de devoir payer des frais plus élevés à l'aéroport pour enregistrer un bagage.