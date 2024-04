Les marchés américains entre inquiétude et espoir

(AOF) - Les marchés américains évoluent en ordre dispersé. Les investisseurs ont enfin pris connaissance d'une bonne nouvelle concernant l'inflation : les prix à la production ont moins progressé que prévu en mars. Hier, les indices avaient été secoués par une inflation plus élevée que prévu, qui repousse au-delà du mois de juin une baisse des taux de la Fed. Du côté des valeurs, CarMax plonge après des résultats trimestriels décevants. Le Dow Jones se replie de 0,51% à 38 265,99 points tandis que le Nasdaq avance de 0,34% à 16 224,87 points.

Filiale d'ExxonMobil (-1,06% à 120,91 euros à New York), ExxonMobil Chemical France (EMCF) a annoncé "le projet d'arrêt définitif du vapocraqueur et de ses unités aval du site de Gravenchon à Port-Jérôme-sur-Seine en 2024", situé près du Havre. Cet arrêt définitif entraîne la suppression de 647 emplois sur ce site et de 30 autres au siège social du groupe à Nanterre. Le groupe pétrolier américain promet d'engager une "recherche de solutions individuelles et collectives" pour les salariés concernés par les suppressions d'emplois, précisant qu'"aucun départ n'est envisagé avant 2025"

Les chiffres économiques du jour

Les prix à la production ont progressé de 2,1% en mars en rythme annuel aux Etats-Unis alors qu'ils étaient anticipés en hausse de 2,2%. Ils étaient en hausse de 1,6% en février. En rythme mensuel, ils sont en hausse de 0,2% contre une hausse attendue de 0,3% après 0,6% en février. Hors alimentation et énergie, ils sont en hausse de 0,2% en rythme mensuel, en ligne avec les attentes.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 211 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 216 000 après 222 000 la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes ont augmenté de 0,5% en février, en ligne avec les prévisions, après avoir reculé de 0,3% en janvier.

Les stocks américains de gaz ont progressé de 24 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine dernière, alors qu'une hausse de 14 milliards de pieds cubes était attendue, après un repli de 37 milliards la semaine précédente, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie. Les stocks sont supérieurs de 435 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 633 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 1 650 milliards de pieds cubes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CarMax

CarMax occupe une des dernières places du S&P500 avec une chute de 12,62% à 69,29 dollars après que ses résultats ont déçu les investisseurs. Le distributeur de véhicules d'occasion affiche pour le quatrième trimestre un bénéfice par action dilué de 0,32 dollar contre 0,44 dollar un an plus tôt (-27,3%) et 0,49 dollar attendu. Le chiffre d'affaire a reculé de 1,7% à 5,6 milliards de dollars contre 5,8 milliards attendus. Le groupe maintient son objectif de vendre plus de deux millions de véhicules mais se donne désormais jusqu'à 2030 pour y parvenir.

ExxonMobil

ExxonMobil Chemical France s'apprête à supprimer 677 emplois sur le site de Gravenchon, à Port-Jérôme-sur-Seine, près du Havre, selon les informations de l'AFP. Le groupe pétrolier américain promet d'engager une "recherche de solutions individuelles et collectives" pour les salariés concernés par les suppressions d'emplois, précisant qu'"aucun départ n'est envisagé avant 2025". Le groupe précise que "l'arrêt définitif du vapocraqueur, des unités de polyéthylène, de polypropylène, d'adhésifs et des facilités logistiques associées" représente 70% des activités chimiques du site.

Macy's

Macy's annonce la nomination à son conseil d'administration, avec effet immédiat, de deux nouveaux administrateurs indépendants : Richard Clark et Richard Markee. La société a conclu un accord avec Arkhouse et ses affiliés qui prévoit le retrait des nominations d'Arkhouse aux postes d'administrateurs. La chaîne de magasins met aussi en oeuvre les changements annoncés précédemment au sein de son conseil d'administration, avec effet immédiat : le CEO Tony Spring prend ainsi la présidence du conseil et Douglas Sesler devient administrateur indépendant.

Micron

Micron Technology a annoncé de nouvelles informations concernant l'impact du tremblement de terre du 3 avril 2024 à Taiwan sur ses opérations et sa chaîne d'approvisionnement. Le fabricant de mémoires informatique estime actuellement qu'il aura un impact pouvant aller jusqu'à 5% sur l'approvisionnement en DRAM au niveau de l'entreprise pour un trimestre civil.

Regeneron

Le département américain de la Justice a annoncé mercredi avoir déposé une plainte en vertu du False Claims Act (FCA) contre la société Regeneron , en tant que fabricant du médicament Eylea, approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) pour traiter, entre autres, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. La biotech aurait frauduleusement gonflé les taux de remboursement du programme public de couverture santé Medicare pour ce produit en soumettant sciemment aux autorités de faux rapports sur les prix de vente moyens, excluant certaines baisses de prix.

Vertex

Vertex est attendu en légère hausse en pré-marché à Wall Street après l'annonce d'un accord pour l'acquisition d'Alpine Immune Sciences, une biotech en phase clinique développant des immunothérapies à base de protéines. Son produit phare le povetacicept, a démontré le meilleur potentiel de sa catégorie contre la néphropathie à immunoglobulines A. Vertex acquerra Alpine pour 65 dollars par action, soit quelque 4,9 milliards de dollars en numéraire. Cette transaction approuvée à l'unanimité par les deux conseils d'administration devrait être finalisée dans le courant de ce trimestre.