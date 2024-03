Les marchés américains en petite forme pour débuter la semaine

Suite à son enquête, le CEPD (le contrôleur européen de la protection des données) a constaté que la Commission européenne a enfreint plusieurs règles clés de protection des données lors de l'utilisation de Microsoft 365. Elle a enfreint plusieurs dispositions du règlement 2018/1725 (la loi de l'UE sur la protection des données pour les institutions, organes et organismes de l'UE), y compris celles relatives aux transferts de données à caractère personnel en dehors de l'UE et de l'Espace économique européen (EEE).

Delta Air Lines s'attend à ce que les livraisons des Boeing 737 Max 10 commandés en juillet 2022 soient reportées de 2025 à 2027, car le constructeur doit subir des inspections de sécurité par les services fédéraux américains. C'est ce qu'a affirmé Bloomberg News ce dimanche. "Le Boeing 737 Max pose plusieurs problèmes qui doivent être résolus et Delta est en négociations avec Boeing", a déclaré le directeur général Ed Bastian. Delta Air Lines a annoncé en 2022 cette méga-commande d'une valeur d'environ 13,5 milliards de dollars (13,3 milliards d'euros) pour renouveler sa flotte.

Le constructeur aéronautique, Boeing (-3,02% à 192,49 dollars) n'en finit plus d'accumuler les déboires. Ce lundi, un "problème technique" a été détecté à bord d'un appareil Boeing 787-9 de la compagnie chilienne Latam Airlines, lors du vol LA800 assurant la liaison Sydney - Auckland - Santiago. Un fort mouvement a été provoqué après que l'avion ait perdu de l'altitude. Suite à cet incident, au moins 50 personnes ont été blessées. 10 passagers et 3 membres d'équipage de cabine ont été transportés à l'hôpital Middlemore à Auckland en Nouvelle-Zélande pour confirmer leur état de santé.

(AOF) - Les marchés actions américains ont fini en ordre dispersé une séance calme tant sur le plan des entreprises que des statistiques économiques. Sur ce plan, le premier grand rendez-vous économique de la semaine est fixé à mardi avec l'inflation en février. Du côté des valeurs, Boeing accumule les déboires et a clôturé à la dernière place de l’indice Dow Jones. Si l’indice Dow Jones a gagné 0,12% à 38769,66 points et le Nasdaq Composite a reculé de 0,41% à 16019,27 points. Wall Street avait clôturé vendredi dans le rouge.

