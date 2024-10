Les marchés américains en ordre dispersé, tensions sur les taux

(AOF) - Les indices américains ont clôturé en ordre dispersé cette première séance de la semaine. Cette séance sans résultat notable, ni statistique d’importance a été marquée par la hausse des taux longs américains. Le taux à dix ans a progressé en raison des craintes sur l'inflation. Côté valeurs, Boeing a affiché la plus forte hausse du Dow Jones. Le constructeur aéronautique a soumis une nouvelle offre de revalorisation salariale au syndicat IAM qui représente 33 000 salariés. Le Dow Jones a perdu 0,80% à 42 931,60 points et le Nasdaq Composite a gagné 0,27% à 18 540 points.

Boeing (+3,14% à 159,87 dollars) est reparti dans le vert après que l'entreprise a soumis samedi dernier une nouvelle offre de revalorisation salariale au syndicat des machinistes : International Association of Machinists (IAM). Le constructeur aéronautique propose une augmentation des salaires de 35% sur 4 ans contre une offre précédente d'une hausse de 30%. Le constructeur aéronautique propose aussi une prime de 7 000 dollars à la signature de l'accord et une amélioration des avantages sociaux. Le syndicat IAM va proposer cette dernière offre à ses adhérents.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des indicateurs avancés a reculé de 0,5% en septembre après s'être replié de 0,3% en aoûtl. Il était attendu en baisse de 0,3%

Les valeurs à suivre aujourd'hui

American Express

Amex acquerra la participation de 50% d'UBS dans Swisscard, a indiqué le fournisseur de cartes de crédit. Après la finalisation de la transaction, Amex deviendra l'unique propriétaire de Swisscard. En outre, les émetteurs ont été informés que Swisscard et UBS ont conclu un accord pour transférer les portefeuilles de cartes du Credit Suisse à UBS.

Disney

Le conseil d'administration de Walt Disney a nommé James P. Gorman au poste de président du Conseil, à compter du 2 janvier 2025. Il succèdera à Mark G. Parker, qui quittera le Conseil le 2 janvier après neuf ans de service. M. Gorman est président exécutif de Morgan Stanley. La firme américaine a également annoncé qu'elle prévoyait d'annoncer son prochain directeur général au début de l'année 2026. Ce poste est actuellement occupé par Bob Iger, revenu aux affaires en novembre 2022.

Eli Lilly

Eli Lilly a déclaré avoir poursuivi trois spas médicaux et des sites de commerce en ligne pour avoir vendu des produits prétendant contenir du tirzepatide, le composant principal de son médicament vedette pour la perte de poids Zepbound, notamment sous forme de comprimés solubles. Selon Reuters, ces poursuites qui visent les marques Pivotal Peptides, MangoRx et Genesis Lifestyle Medicine of Nevada, sont les premières liées à un imitateur du tirzepatide depuis que la FDA a retiré le produit de sa liste des médicaments en pénurie au début du mois.