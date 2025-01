Les marchés américains en ordre dispersé, eBay à la fête

(AOF) - Les marchés américains ont fini dans le désordre. Selon la chaîne d'information CNN, Donald Trump envisagerait de déclarer une urgence économique nationale pour instaurer de nouveaux tarifs douaniers. Cette nouvelle a entraîné une nouvelle hausse des taux longs, qui s'est tassée après l'annonce de créations d'emplois décevantes dans le secteur privé. Les Minutes de la Fed ont montré que le comité de politique monétaire pouvait adopter une approche prudente pour baisser les taux d’intérêt. Le Dow Jones a gagné 0,25% à 42635,20 points et le Nasdaq a cédé 0,06% à 19478,88 points.

Plus forte progression de l'indice S&P 500, eBay a bondi de 9,86% à 69,40 dollars. Meta, maison-mère de Facebook et d'Instagram, annoncé le lancement aujourd'hui d'un test en Allemagne, en France et aux États-Unis, qui permettra aux acheteurs de consulter les annonces d'eBay directement sur Facebook Marketplace tout en finalisant leur transaction sur eBay. Cette décision intervient alors que le groupe américain avait écopé en novembre de près de 798 millions d'euros de la part de l'Union européenne.

Les chiffres macroéconomiques

Le secteur privé américain a créé 122000 emplois en décembre après 146000 en octobre, selon l'enquête ADP. Les créations de postes sont inférieures au consensus s'élevant à 139000.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 201 000 la semaine dernière, contre 214 000 attendus, après 211 000 la semaine précédente.

Les stocks de pétrole brut ont reculé de 0,959 million de barils la semaine dernière aux Etats-Unis contre un repli de 1,178 millions de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Ils étaient attendus en baisse de 1,800 millions de barils. En outre, les stocks d'essence ont progressé de 6,330 millions de barils tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont augmenté de 6,071 millions de barils. Sur les marchés pétroliers, le cours du Brent perd 0,14% à 76,94 dollars.

Les valeurs à suivre

Boston Scientific

Boston Scientific affiche une des plus fortes hausses du S&P500 après avoir annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir Bolt Medical, le développeur d'une plate-forme laser avancée de lithotripsie intravasculaire (IVL) pour le traitement des maladies coronariennes et artérielles périphériques. "Bolt Medical développe une technologie de nouvelle génération qui est très complémentaire à notre portefeuille existant", souligne Lance Bates, président des thérapies de cardiologie interventionnelle chez Boston Scientific .

GE Healthcare

GE Healthcare (GEHC) est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que Jefferies est passé à l'achat avec un objectif de cours relevé de 95 à 103 dollars. GEHC a reculé et se négocie désormais à seulement 17 à 18 fois le bénéfice par action attendu en 2025, en dessous de sa moyenne et de celle de ses pairs, et bien en deçà des récents sommets (environ 20). La publication des mesures de relance chinoises a permis de réévaluer les attentes, créant une opportunité d'entrée.

Goodyear

Goodyear a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour vendre la marque Dunlop, à Sumitomo Rubber Industries. Le fabricant américain de pneumatiques précise que cette décision fait suite à une revue stratégique de la marque annoncée précédemment dans le cadre du plan de transformation Goodyear Forward. SRI versera à Goodyear un montant en espèces d'environ 701 millions de dollars à la clôture pour le transfert de la marque Dunlop dans les zones géographiques concernées, des " frais de transition " pour le soutien à la transition et l'achat du stock.

Merck

Merck a annoncé que la National Medical Products Administration (NMPA), l'autorité de santé chinoise, a approuvé l'utilisation de son produit Gardasil chez les hommes âgés de 9 à 26 ans pour aider à prévenir certains cancers et maladies liés au VPH (virus du papillome humain). Cette approbation fait de ce produit le premier vaccin contre le VPH approuvé pour une utilisation chez les hommes en Chine. Gardasil est désormais indiqué pour prévenir les cancers anaux causés par les types 16 et 18 du VPH et les verrues génitales (condylomes acuminés) causées par les types 6 et 11.