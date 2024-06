Les marchés américains en ordre dispersé

(AOF) - Les indices américains évoluent en ordre dispersé. Vendredi prochain, deux grandes statistiques sont attendues : la confiance des consommateurs en juin et l'indice des prix PCE en mai, mesure très surveillée par la Fed. Côté valeurs, la Commission européenne a informé Apple de son avis préliminaire selon lequel les règles de son App Store sont contraires à la législation sur les marchés numériques. Pourtant, le titre du groupe technologique américain progresse. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,96% à 39524 points et le Nasdaq perd 0,19% à 17656 points. Le repli de Nvidia pèse.

La Commission européenne accentue sa pression sur Apple . Elle a informé le groupe technologique américain de son avis préliminaire selon lequel les règles de son App Store sont contraires à la législation sur les marchés numériques : elles empêchent les développeurs d'applications d'orienter librement les consommateurs vers d'autres canaux d'offres et de contenus. Bruxelles lui avait déjà infligé en mars une amende de 1,84 milliard d'euros pour abus de position dominante sur le marché de la distribution d'applications de streaming. Pour autant, le titre Apple gagne 2,03% à 211,70 dollars.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique de grande importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre

Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé que sa molécule vedette anti-diabète et anti-obésité tirzepatide (commercialisée sous le nom de Mounjaro et de Zepbound) avait donné des résultats positifs contre l'apnée du sommeil obstructive (ASO). Le groupe annonce avoir soumis sa molécule à la FDA pour approbation pour cette indication, avant de solliciter les autres autorités sanitaires du monde "dans les prochaines semaines". Spécialiste des dispositifs contre les maladies respiratoires, Resmed est attendu en baisse de 10%.

UPS

UPS, géant américain de la logistique et du transport de colis, a annoncé qu'il allait vendre son unité commerciale Coyote Logistics à RXO. Le montant de l'opération s'élève à 1,025 milliard de dollars. Basé à Chicago, Coyote Logistics travaille avec 100000 transporteurs et gère 10000 chargements par jour. "Cette cession nous permet de nous concentrer encore plus sur notre activité principale", a fait savoir la CEO d'UPS, Carol B Tomé.