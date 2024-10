Les marchés américains en hausse avant les résultats des technologiques

(AOF) - Les marchés américains ont choisi le chemin de la hausse alors que les publications de résultats d'entreprises sont moins nombreuses aujourd’hui. Cette semaine les investisseurs seront attentifs à la publication du rapport Jolts sur l’emploi et des PMI: ils attendent également les résultats de Google, Apple, Intel et Microsoft notamment. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans américain progresse de 5 points de base à 4,30% à l’approche des élections. Vers 17h00, le Dow Jones gagne 0,64% à 42 383,53 points et le Nasdaq Composite, 0,49% à 18 609,38 points. Le pétrole baisse nettement.

Confronté à des difficultés opérationnelles et à une importante grève, le constructeur aéronautique américain Boeing va lever 19 milliards de dollars. Le concurrent d'Airbus va émettre 90 millions de nouvelles actions ordinaires, soit 13,80 milliards de dollars au cours actuel, et environ 5 milliards de dollars de certificats de dépôt. Alors que le groupe a creusé ses pertes au troisième trimestre, son objectif est de rembourser sa dette, renforcer sa trésorerie et réaliser des investissements. En Bourse, son action recule de 0,96% à 153,49 dollars après cette annonce.

Les chiffres économiques du jour

L'indice manufacturier de la Fed de Dallas est ressorti à -3,0 en octobre après -9,0 en septembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Abbvie

AbbVie a annoncé aujourd'hui un accord définitif pour l'acquisition d'Aliada, une biotech utilisant une nouvelle technologie de franchissement de la barrière hémato-encéphalique (BHE) pour traiter les maladies complexes du système nerveux central (SNC). Le principal actif expérimental d'AbbVie utilisant cette technologie d'administration, ALIA-1758, est un anticorps anti-pyroglutamate bêta-amyloïde (3pE-Aβ) en cours de développement pour le traitement de la maladie d'Alzheimer.

Biogen

Biogen annonce le départ de Michael McDonnell, vice-président exécutif et directeur financier, qui prendra sa retraite le 28 février 2025. Robin Kramer, actuellement directeur comptable, lui succédera. Le groupe affirme que Michael McDonnell, qui occupe son poste actuel depuis août 2020, a joué un rôle déterminant dans son repositionnement pour un retour à une croissance durable. Il a notamment dirigé un programme visant à réaligner la structure de coûts de l'entreprise sur sa base de revenus et à redéployer le capital dans des secteurs de croissance.

Delta Airlines

Delta Air Lines est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir intenté un procès contre la société de cybersécurité CrowdStrike devant la Cour supérieure du comté de Fulton (Géorgie), annonce Reuters. Une panne mondiale provoquée en juillet par une défaillance de son logiciel a provoqué des annulations de vols massives, perturbé les projets de voyage de 1,3 million de clients et coûté à la compagnie plus de 500 millions de dollars.

Lyft

Lyft est attendu en baisse en pré-marché après avoir a accepté de payer une amende civile de 2,1 millions de dollars pour un règlement de son litige avec la Federal Trade Commission. Le gendarme américaine de la concurrence a annoncé avoir attaqué l’opérateur de covoiturage pour des déclarations trompeuses sur les revenus que ses chauffeurs pourraient espérer gagner et le montant qu’ils pourraient gagner en avantages spéciaux. "Il est illégal d’attirer les travailleurs avec des déclarations trompeuses sur le montant qu’ils gagneront", a déclaré la présidente de la FTC.