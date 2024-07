Les marchés américains en forme, légère hausse de l'inflation sur un mois

(AOF) - Les indices américains évoluent dans le vert, après la publication des chiffres de l'inflation. Indicateur très surveillé par la Fed, l'indice des prix PCE a ralenti en juin sur un an. Elle a en revanche augmenté de 0,1% en rythme mensuel, après avoir été stable en mai. En outre, les revenus et la consommation des ménages ont aussi freiné sur ce même mois. Côté valeurs, l'action 3M bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice par action pour l'année 2024. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 1,57% à 40563,10 points. De son côté, le Nasdaq avance de 0,86% à 17329,25 points.

3M (+19,04% à 123,04 dollars) affiche la plus forte hausse du S&P500 après avoir rehaussé ses prévisions de bénéfice par action pour l'ensemble de l'année 2024 : entre 7 et 7,30 dollars contre une fourchette précédente de 6,80 à 7,30 dollars Au second trimestre, les ventes du spécialiste du groupe industriel s'élèvent à 6,3 milliards de dollars, en baisse de 0,5 % par rapport à l'année précédente (-0,3% en organique). Sur cette période, le chiffre d'affaires ajusté est de 6 milliards de dollars, soit une croissance organique de 1,2% sur un an.

Les chiffres macroéconomiques

Les revenus des ménages américains ont augmenté de 0,2% en juin contre un consensus d'une hausse de 0,4%, après une progression de 0,4% en mai. La consommation des ménages américains a augmenté de 0,3% en juin comme prévu, après une hausse de 0,4% en mai.

L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,5% en juin en rythme annuel comme attendu après une progression 2,6% en mai. En rythme mensuel, il augmente de +0,1% en juin après avoir été stable en mai. En version core, il a augmenté de 2,6% en rythme annuel, contre un consensus de 2,5% et une progression de 2,6% en mai.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 66,4 en juillet, en repli par rapport à juin : 68,2. Il était anticipé à 66

Les valeurs à suivre

Baker Hughes

Au second trimestre, Baker Hughes a vu ses revenus augmenter de 13% à 7,1 milliards de dollars, d'une année sur l'autre. L'Ebitda ajusté ressort à 1,13 milliard de dollars, en hausse de 25%. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise est de 579 millions de dollars, soit une augmentation sur un an de 41%. Le BPA ajusté s'établit à 0,57 dollar en hausse de 46%. En outre, son résultat d'exploitation a augmenté de 62% à 833 millions de dollars sur ce trimestre. En revanche, sur cette période, le free cash flow ressort à 106 millions d'euros, soit un repli annuel de 83%.

Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb est attendu en forte hausse en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats trimestriels. Au deuxième trimestre, le laboratoire pharmaceutique américain affiche un bénéfice par action de 2,07 dollar, très supérieur au consensus de 1,63 dollar. Le chiffre d'affaires atteint 12,67 milliards sur la période, en hausse de 9% sur un an. BMS relève sa prévision de chiffre d'affaires annuel qui devrait se situer dans le haut de la fourchette à un chiffre au lieu du bas de cette fourchette comme prévu initialement.

Tesla

"Il semble que le public soit favorable. J'en parlerai avec le conseil d'administration de Tesla". C'est ce qu'a publié sur X le patron du constructeur Elon Musk après qu'un sondage a renvoyé 67,9% de répondants favorables à un investissement de Tesla dans la start-up d'intelligence artificielle xAI. Lancée par Elon Musk en réponse au succès de ChatGPT, cette société est notamment connue pour avoir développé l'agent conversationnel Grok. Ce projet pourrait alimenter la crainte d'un conflit d'intérêts alors que les résultats de Tesla publiés cette semaine ont déçu.