Les marchés américains en baisse après le nouveau record du Nasdaq

(AOF) - Les marchés américains évoluent dans le rouge après le nouveau record inscrit hier par le Nasdaq Composite, qui a franchi la barre des 20000 points pour la première fois de son histoire. Parmi les statistiques du jour, les prix à la production en novembre ont dépassé les attentes, de même que les inscriptions hebdomadaires au chômage. Au chapitre des valeurs, Adobe est en fort repli après avoir présenté hier soir des prévisions annuelles décevantes. Vers 17h30, le Dow Jones perd 0,04% à 44 131,32 pts et le Nasdaq 0,09% à 20 016,54 pts.

Adobe (-12,85% à 479,28 dollars) est relégué à la dernière place du S&P 500 à la suite de la présentation d'objectifs annuels décevants. Il s'agit de la deuxième déception d'affilée pour les mêmes raisons. " La progression de 15% d'Adobe depuis fin octobre s'explique en grande partie par le fait que les investisseurs sont à la recherche du ‘prochain Salesforce', un titre de qualité dans le domaine des logiciels avec un argumentaire sur l'IA en développement", explique UBS. " Cela fait maintenant deux ans qu'Adobe met en avant l'IA et nous n'avons toujours pas de preuve de monétisation ".

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les prix à la production ont progressé de 3% en novembre en rythme annuel alors qu'ils étaient attendus en hausse de 2,6%. Ils étaient en croissance de 2,6% en octobre En rythme mensuel, ils sont en hausse de 0,4% au lieu de 0,2% attendu et après 0,3% en octobre.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 242 000 la semaine dernière, contre 221 000 attendus, après 225 000 la semaine précédente.

Les stocks américains de gaz ont diminué de 190 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée, contre 175 milliards attendus, après une baisse de 30 milliards la semaine précédente

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Adobe

Adobe est attendu en fort repli à Wall Street après avoir présenté hier soir des prévisions annuelles décevantes. L'éditeur de logiciels d'édition et de marketing a réalisé au quatrième premier trimestre clos fin novembre un bénéfice net de 1,683 milliard de dollars, ou 3,79 dollars par action, contre 1,483 milliard de dollars ou 3,23 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 4,81 dollars, dépassant de 14 cents le consensus Bloomberg.

Microsoft

Au lendemain de la décision de General Motors d’abandonner son projet de robotaxi Cruise, Microsoft, qui avait réalisé un investissement minoritaire en 2021, a indiqué qu’il enregistrerait une dépréciation d’environ 800 millions de dollars. Dans un document déposé auprès de la SEC, le géant des logiciels précise qu’elle serait enregistrée au deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2025 et qu’elle représente 9 cents par action sur une base diluée.

ExxonMobil

Dans son plan d'entreprise à l'horizon 2030 présenté hier, ExxonMobil indique s'attendre à générer un potentiel de croissance supplémentaire de 20 milliards de dollars de bénéfices et de 30 milliards de dollars de flux de trésorerie grâce à une gestion disciplinée des coûts et du capital. Elle prévoit d'augmenter ses bénéfices de 10 % en moyenne par et ses flux de trésorerie de 8%. Le groupe pétrolier envisage aussi de réaliser des économies de coûts structurels supplémentaires de 7 milliards de dollars.

Warner Bros

Warner Bros (+13,35% à 12,26 euros) culmine en tête de l'indice S&P 500 alors que le géant américain des médias a annoncé la mise en œuvre d'une nouvelle structure d'entreprise qui devrait être achevée d'ici le milieu de l'année 2025. Au sein de celle-ci, Warner Bros serait la société mère de deux divisions opérationnelles distinctes : l'activité de télévision linéaire et une unité comprenant ses studios et sa plateforme de diffusion en continu.