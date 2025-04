Les marchés américains devaient chuter après les droits de douane "réciproques"

(AOF) - Les marchés actions américains devraient chuter à l'ouverture dans le sillage des marchés asiatiques et européens après les annonces chocs de Donald Trump sur les droits de douane réciproques. Les tensions commerciales dans le monde devraient s'intensifier. Le dollar recule ainsi que les taux longs : le rendement du dix ans américain perd 10,7 points de base à 4,02%. Côté valeurs, Tesla est de nouveau attendu en baisse. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et ceux du Nasdaq Composite reculent respectivement de 3,71% et 4,46%. Les cours du pétrole sont également en fort repli

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse en amont de l'annonce ce soir de nouveaux droits de douane réciproques par Donald Trump. Les tensions commerciales dans le monde pourraient alors s'intensifier. Côté statistiques, le secteur privé américain a créé plus d'emplois que prévu en mars : 150 000 contre un consensus de 118 000. Côté valeurs, en repli en cours de séance, Tesla a fini en hausse. Le groupe a annoncé un recul plus important que prévu des livraisons au premier trimestre. Le Dow Jones a gagné 0,56% à 42225 points et le Nasdaq a progressé de 0,87% à 17601 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à 122,70 milliards de dollars en février contre un consensus de 122,50 milliards de dollars. Il était de 130,70 milliards de dollars en janvier.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 219 000 la semaine dernière: elles étaient attendues stables à 225 000 comme la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur des services et l'indice Composite en mars seront publiés à 15h45.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en mars sera connu à 16h.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz aux Etats-Unis seront connues à 16h30.

Les valeurs à suivre

Compagnies aériennes américaines

Les compagnies aériennes américaines pourraient figurer parmi les principales victimes de la guerre commerciale déclarée par Donald Trump avec ses droits de douane "réciproques". Jetblue, Alaska Air et American Airlines sont attendues en baisse de plus de 4%, United Airlines et Delta de plus de 5% tandis que Southwest devrait reculer de plus de 3%. En cas de dégradation de la situation économique provoquée par cette guerre commerciale, les consommateurs américains pourraient réduire leurs déplacements en avions.

Equipementiers sportifs américains

Nike et Lululemon perdent près de 10% en avant-Bourse après l'annonce d'une nouvelle série de droits de douane américains ciblant notamment le Vietnam, l'Indonésie et la Chine, des pays clés pour l'approvisionnement du secteur. Hier soir, le président Trump a décrété des surtaxes de 46% sur les importations en provenance du Vietnam, de 49% sur celles du Cambodge, de 37% sur celles du Bangladesh et de 32% sur celles d'Indonésie. Les droits de douane visant la Chine sont de 34%, qui s'ajoutent à des surtaxes précédemment annoncées de 20%.

Valeurs technologiques

Fortement dépendantes de l'Asie pour leur chaîne d'approvisionnement, les valeurs technologiques, dont Apple, sont attendues en forte baisse à Wall Street. " Le Vietnam (+46 %), la Thaïlande (+36 %), la Chine (+34 %), Taïwan (32 %), l'Indonésie (+32 %) et l'Inde (+26 %) ont enregistré la plus forte augmentation des droits de douane réciproques ", souligne MUFG, sachant que pour la Chine ils viennent s'ajouter aux 20% déjà en vigueur. Les droits de douane s'élèvent par ailleurs à 26% pour l'Inde.