Les marchés américains dans le vert malgré l'inflation

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent dans le vert malgré les pressions inflationnistes. Les prix à la production ont progressé de 3,5% en janvier en rythme annuel alors qu’ils étaient attendus en hausse de 3,2%. Le rendement du 10 ans américain perd plus de 9 points de base à 4,54% après avoir bondi hier. Côté valeurs, Robinhood flambe alors que ses résultats ont dépassé les attentes et atteint des records en 2024. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,26% à 4 484,82 points et le Nasdaq Composite 0,91% à 19 828,59 points.

Robinhood (+11,03% à 62,08 dollars) a bénéficié en fin d’année dernière de l’effervescence suscitée par l’intérêt marqué pour les cryptomonnaies de Donald Trump. Le broker en ligne a dévoilé des comptes trimestriels en forte amélioration, ce qui provoque une flambée de l'action Les revenus ont bondi de 115% pour atteindre le niveau record de 1,01 milliard de dollars, sachant que le marché visait 940,80 millions de dollars. Les revenus d'intérêt ont augmenté de 25% à 296 millions de dollars grâce à la progression des actifs.

Les chiffres économiques du jour

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 213 000 la semaine dernière, contre 217 000 attendus, après 220 000 la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, les prix à la production ont progressé de 3,5% en janvier en rythme annuel alors qu’ils étaient attendus en hausse de 3,2%. Ils étaient en croissance de 3,3% en décembre. En rythme mensuel, ils sont en hausse de 0,4% au lieu de 0,3% attendu et après 0,4% en décembre. En version core, les prix à la production sont en hausse de 0,3% comme attendu en rythme mensuel et en hausse de 3,6%, contre 3,3% attendus en rythme annuel.

Les stocks américains de gaz ont baissé de 100 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée après une chute de 174 milliards la semaine précédente. Une baisse de 90 milliards de pieds cubes étaient attendue.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alphabet

Google, filiale d'Alphabet, annonce la signature d'un protocole d'accord avec la Pologne sur l'accélération de l'adoption de l'intelligence artificielle. Ce partenariat vise à utiliser l'IA pour stimuler la croissance économique et aider à transformer les secteurs, notamment la cybersécurité, la santé et l'énergie.

Cisco

Cisco, dont l'action bondit de 6% en avant-bourse, a affiché des résultats trimestriels meilleurs que prévu sur fond de perspectives solides. Au deuxième trimestre, clos fin janvier, de l'exercice fiscal 2025, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a reculé de 8% à 2,4 milliards de dollars, soit 61 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 94 cents, soit 3 cents de mieux que le consensus. Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco a progressé de 9% à 14 milliards de dollars alors que le marché visait 13,87 milliards de dollars.

Deere

Deere & Company a dégagé un bénéfice net de 869 millions de dollars pour le premier trimestre clos le 26 janvier 2025, soit 3,19 dollars par action. Il est en recul de 50% par rapport à l'an dernier à la même période : 1,751 milliard de dollars, soit 6,23 dollars par action. Les ventes nettes ont baissé de 30% à 8,50 milliards de dollars sur ce trimestre, contre 12,19 milliards de dollars il y a un an. Sur l'exercice 2024/2025 en cours, le bénéfice net devrait se situer dans une fourchette de 5 à 5,5 milliards de dollars. Il est ressorti à 7,1 milliards en 2023/2024.

GE Healthcare

GE Healthcare est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats. Le fabricant d'équipements médicaux prévoit un bénéfice ajusté pour 2025 compris entre 4,61 et 4,75 dollars par action, contre un consensus de 4,66 dollars par action. Au quatrième trimestre, le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,45 dollar contre 1,18 dollar il y a un an. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2% à 53 milliards de dollars, une croissance tirée par les divisions Advanced Visualization Solutions (AVS) et Pharmaceutical Diagnostics (PDx).

MGM Resorts

L'opérateur de casino MGM Resorts International est attendu en hausse de près de 10% après la présentation de ses résultats. Le groupe a dépassé les estimations de bénéfices et de chiffre d’affaires du quatrième trimestre, avec un bénéfice par action ajusté de 0,45 dollar contre 0,30 dollar attendu pour un chiffre d’affaires de 4,3 milliards de dollars, en baisse de 1%. Il est supérieur au consensus de 4,27 milliards de dollars. Le groupe souligne que son service de paris en ligne BetMGM a accéléré sa croissance en 2024 et prévoit d'être rentable en 2025.

Royal Caribbean

Royal Caribbean Group est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que son conseil d'administration a annoncé un dividende trimestriel de 0,75 dollar par action payable le 4 avril 2025 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 7 mars. Le spécialiste des croisières a également annoncé que son conseil d'administration a approuvé le rachat d'un maximum d'un milliard de dollars d'actions de la société au cours des douze prochains mois.