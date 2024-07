Les marchés américains dans le vert, Corning en vedette

(AOF) - Les marchés actions américains progressent légèrement après que les indices S&P500 et Nasdaq Composite ont touché de nouveaux plus hauts vendredi dans le sillage du rapport sur l'emploi. Côté valeurs, Corning caracole en tête du S&P500 après avoir relevé ses prévisions de bénéfice pour le deuxième trimestre: le spécialiste des matériaux optiques surfe lui aussi sur la vague de l’IA générative. Peu avant 18 heures, le S&P progresse de 0,06% à 5 570,69 points tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,30% à 18 406,97 points.

Corning (+10,69% à 42,55 dollars) affiche la plus forte hausse de l'indice S&P500 ce lundi après avoir relevé à la hausse ses prévisions pour le deuxième trimestre. Ce groupe spécialiste des matériaux, actif notamment dans les technologies optiques, s'attend désormais à un chiffre d'affaires de base d'environ 3,6 milliards de dollars contre 3,4 milliards de dollars initialement prévus, ainsi qu'à un retour à une croissance du chiffre d'affaires ajusté et du bénéfice par action ajusté par rapport à l'an dernier.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce lundi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Abbott

Abbott devra affronter un procès à partir de ce lundi à St Louis dans le Missouri car sa préparation pour nourrissons prématurés utilisée dans les unités de soins intensifs néonatals est accusée de provoquer une maladie intestinale potentiellement mortelle, l’entérocolite nécrosante (NEC), qui a un taux de mortalité compris entre 15 et 40 %. Ce procès est le deuxième parmi plusieurs centaines de poursuites similaires engagées aux Etats-Unis. Selon Reuters, le procès pourrait durer jusqu’à la fin du mois de juillet.

Boeing

Boeing annonce plaider coupable de fraude pénale, s'acquittant d'une amende de 243,6 millions de dollars dans le cadre d'un litige avec le Département américain de la justice (DOJ). Ce litige renvoie aux deux accidents mortels de 737 MAX survenus en 2018 et 2019 qui ont fait 346 victimes. " Nous avons conclu un accord de principe sur les termes d'une résolution avec le ministère de la Justice ", a indiqué le géant américain de l'aéronautique dans un communiqué.

Eli Lilly

Eli Lilly a annoncé ce lundi un accord définitif lui permettant d'acquérir Morphic, une biotech développant des thérapies orales à base d'intégrines pour le traitement de maladies chroniques graves. Le programme principal de cette société est un inhibiteur oral sélectif de petites molécules de l'intégrine α4β7 pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin (MII, colite ulcéreuse et maladie de Crohn, notamment) qui a le potentiel d'améliorer les résultats et d'élargir les options de traitement pour les patients.

Outlook Therapeutics

Outlook Therapeutics est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé que l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a accordé une autorisation de mise sur le marché à son produit Lytenava, une formulation ophtalmique du bevacizumab pour le traitement de la DMLA humide. La biotech spécialiste des maladies de la rétine souligne que cette bonne nouvelle intervient après que son essai clinique a atteint son objectif final.

Paramount

Paramount et Skydance ont annoncé leur fusion. Les deux firmes ont convenu d'un processus en deux étapes dans lequel Skydance et ses partenaires acquerront National Amusements, qui détient la participation majoritaire de la famille Redstone dans Paramount. Montant de l'opération : 2,4 milliards de dollars en numéraire. La deuxième étape concernera le mariage de Skydance avec la société mère de CBS et MTV, offrant 4,5 milliards de dollars en espèces/actions aux actionnaires et 1,5 milliard de dollars de remboursement de dette de Paramount.