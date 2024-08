Les marchés américains dans le vert après Nvidia et plusieurs statistiques

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent dans le vert, surmontant la déception des investisseurs sur les perspectives de Nvidia au troisième trimestre. Le roi de l'IA s'inscrit en territoire négatif malgré des résultats supérieurs aux prévisions.Tandis que les données sur l'inflation seront connues demain Outre-Atlantique, le PIB au deuxième trimestre, de l'ordre de 3%, est ressorti plus élevé que prévu. Les stocks de grossistes ont augmenté de 0,3% en juillet en ligne avec les attentes.Vers 17h15, le Dow Jones gagne 0,57% à 41 326,77 points et le Nasdaq 1,26% à 17 776,61 points.

Nvidia (-2,85% à 122,04) affiche une des plus fortes baisses du S&P500 ce jeudi, alors que ses résultats étaient les plus attendus de la semaine. Le géant des puces électroniques a pourtant dégagé au deuxième trimestre, un bénéfice ajusté par action de 68 cents contre 27 cents un an plus tôt. Son chiffre d'affaires a plus que doublé sur la période, à 30,04 milliards de dollars, supérieur au consensus de 28,74 milliards de dollars. La baisse du titre s'explique par les attentes élevées des investisseurs au sujet de Nvidia.

Les chiffres économiques du jour

Les Etats-Unis ont enregistré au deuxième trimestre une croissance de 3,0% après 1,4% lors du précédent trimestre. Le consensus était de 2,8%.

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes ont augmenté de 0,3% au mois de juillet en ligne avec les attentes après une hausse de 0,2% en juin.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élève à 231000 la semaine dernière, ressortant quasiment en ligne avec le consensus de 232 000, et après 233 000 la semaine précédente.

Les stocks américains de gaz ont augmenté de 35 milliards de pieds cubes au cours de la semaine du 23 août aux Etats-Unis, alors qu'une augmentation de 33 milliards de pieds cubes était attendue, après une hausse de 33 milliards la semaine précédente, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Birkenstock

Birkenstock est attendu en baisse de 13% en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats du troisième trimestre. Le fabricant de chaussures a vu son chiffre d'affaires augmenter de 19% à 566 millions de dollars, mais la marge brute a baissé de 61,7% à 59,5% sur un an "en raison de l'impact temporaire de l'expansion de la capacité de production combinée à l'augmentation de la part B2B par rapport à l'année précédente". "Nous restons confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs à moyen et long terme" déclare le CEO Oliver Reichert.

Campbell Soup

Sur l'exercice 2023/2024, le chiffre d'affaires net de Campbell Soup a augmenté de 3% pour atteindre 9,6 milliards de dollars et a diminué de 1% sur une base organique. L'Ebit déclaré s'élève à 1 milliard de dollars soit un repli de 24%. Cette baisse est due principalement à l'impact des charges de dépréciation et des coûts liés à l'acquisition. Le BPA (Gaap) a reculé de 34% à 1,89 dollar. Mais le bénéfice par action ajusté a augmenté de 3% pour atteindre 3,08 dollars. Le bénéfice net annuel a diminué passant de 858 à 567 millions de dollars.

Crowdstrike

Crowdstrike chute de plus de 5% avant l'ouverture des marchés américains, le spécialiste de la cybersécurité, ayant réduit ses prévisions de chiffre d'affaires annuel. L'entreprise américaine, qui a défrayé la chronique le mois dernier en raison d'une mise à jour logicielle défectueuse qui a provoqué une panne informatique mondiale, anticipe un chiffre d'affaires annuel compris entre 3,89 et 3,90 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 3,98 à 4,01 milliards de dollars, et un consensus de 3,95 milliards.

Dollar General

Le titre Dollar General (-25,78% à 91,91 dollars) affiche la plus forte baisse du S&P500 ce jeudi, ayant perdu plus du quart de sa valeur depuis l'ouverture, après la publication de ses résultats du deuxième trimestre. La chaîne de magasins à bas coûts a abaissé ses perspectives annuelles, visant désormais un bénéfice par action dilué compris entre 5,50 dollars et 6,20 dollars contre 6,80 et 7,55 dollars initialement. La croissance des ventes nettes devrait atteindre 4,7% à 5,3% contre 6,0% à 6,7% attendus.

HP

Hewlett Packard Entreprise (HP), dont le titre recule de près de 3% en avant-Bourse, a fait part d'une prévision de bénéfice au titre du quatrième trimestre inférieure aux attentes de Wall Street. Le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises anticipe un bénéfice ajusté par action compris entre 3,35 et 3,45 dollars au cours de l'exercice se terminant en octobre, contre une prévision précédente de 3,30 à 3,60 dollars.

Netapp

Netapp est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street. Le spécialiste des infrastructures de données a pourtant relevé ses objectifs de chiffre d'affaires pour 2025 : la fourchette est désormais de 6,48 à 6,68 milliards de dollars contre 6,45 à 6,65 milliards précédemment, avec un bénéfice par action ajusté attendu entre 7 et 7,20 dollars, supérieur au consensus de 6,89 dollars. Netapp a annoncé dans le même communiqué le départ en mai 2025 de son directeur financier depuis 2020, Mike Berry.

Nvidia

Nvidia a dégagé, au titre de son deuxième trimestre clos fin juillet, un bénéfice ajusté par action de 68 cents contre 27 cents un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du géant des puces électroniques a plus que doublé sur la période, à 30,04 milliards de dollars, là où le consensus visait 28,74 milliards de dollars. La firme californienne anticipe désormais pour le trimestre en cours un chiffre d'affaires de 32,5 milliards de dollars, les analystes visant 31,71 milliards de dollars.

Salesforce

Le chiffre d'affaires au deuxième trimestre de Salesforce s'élève à 9,33 milliards de dollars, soit une hausse de 8 % d'une année sur l'autre. Le bénéfice brut a augmenté passant de 6,49 à 7,17 milliards de dollars. Le bénéfice net ressort à 1,43 milliard de dollars contre 1,27 milliards de dollars un an avant. Le résultat net de base par action passe de 1,30 à 1,48 dollar sur un an. Les revenus d'exploitation ont aussi progressé passant de 1,48 à 1,78 milliard de dollars. Sa marge opérationnelle ajustée est de 33,7% contre 31,6% il y a un an.