Les marchés américains dans le vert après la Fed, Microsoft en repli

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé en hausse. Les publications de résultats d'entreprises se poursuivent aux Etats-Unis. Trois des "Sept Magnifiques" - Meta, Microsoft et Tesla - ont dévoilé leurs comptes trimestriels au bilan mitigé. Ceux d'Apple sont attendus après la clôture. Les investisseurs ont digéré également la décision de la Fed qui a maintenu hier soir ses taux inchangés. L'indice PCE, mesure privilégiée de la Fed, sera publié demain et scruté par les investisseurs. Le Dow Jones a avancé de 0,38% à 44 882 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,25% à 19681 points.

Si les résultats de Microsoft ont dépassé les attentes, la croissance du cloud a déçu car le géant de l'informatique ne dispose pas des capacités nécessaires pour répondre à la forte demande générée par l'intelligence artificielle. En Bourse, l'action Microsoft a reculé de 6,18 % à 414,99 dollars. En revanche, le titre Meta , maison-mère de Facebook, a gagné 1,55% à 687 dollars. La firme fondée par Mark Zuckerberg a connu une envolée de ses profits et son fondateur a fait part de son optimisme à propos de l'année en cours, notamment s'agissant de ses développements dans l'intelligence artificielle.

Les chiffres économiques du jour

Les promesses de ventes de logements ont reculé de 5,5% en décembre aux Etats-Unis après avoir enregistré une hausse de 1,6% en novembre. Elles étaient anticipées stables.

Le PIB américain a progressé de 2,3% au quatrième trimestre contre un consensus de +2,7%. Il s'élevait à 3,1% au troisième trimestre.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 207 000 la semaine dernière, contre 224 000 attendus, après 223 000 la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Altria

Les revenus d'Altria sur l'année 2024 s'élèvent à 24,01 milliards de dollars, soit un repli de 1,9%. En revanche, son bénéfice par action dilué ajusté ressort à 5,12 dollars en 2024, soit une progression de 3,4%. La société a versé 1,7 milliard de dollars de dividendes au quatrième trimestre et 6,8 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2024 .Le groupe américain de tabac vise en 2025 un BPA dilué ajusté dans une fourchette comprise entre 5,22 et 5,37 dollars. Cette fourchette représente un taux de croissance du BPA dilué ajusté de 2 à 5% par rapport à une base de 5,12 dollars en 2024.

American Airlines

American Airlines s'est replié à Wall Street après le drame aérien survenu hier. Un avion de ligne de la compagnie avec 64 personnes à bord, 60 passagers et quatre membres d'équipage, s'est écrasé dans la soirée de mercredi dans le fleuve Potomac, à Washington. L'appareil est entré en collision avec un hélicoptère militaire à proximité de l'aéroport Ronald Reagan. En provenance de Wichita, au Kansas, il devait atterrir à Washington à 21 heures heure locale. Le bilan humain n'est pas encore connu.

Blackstone

Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone a publié des profits supérieurs aux attentes des analystes au quatrième trimestre. Il a généré un bénéfice net de 1,33 milliard de dollars, soit 92 cents par action, contre un bénéfice net de 109,12 millions de dollars ou 20 cents, un an plus tôt. Le profit distribuable, qui sert de référence aux analystes, a bondi de 56% à 2,17 milliards de dollars, soit 1,69 dollar par titre. Ce dernier a dépassé le consensus Zach s'élevant à 1,48 dollar.

Caterpillar

Les revenus de Caterpillar pour l'ensemble de l'année 2024 s'élèvent à 64,8 milliards de dollars, soit une baisse de 3%. Cette diminution reflète une baisse du volume des ventes de 3,5 milliards de dollars. La marge bénéficiaire d'exploitation est de 20,2% en 2024 contre 19,3% en 2023. Le bénéfice par action s'élève à 22,05 dollars par action en 2024, contre 20,12 dollars par action un an avant.

Dow

Dow a chuté à Wall Street après avoir manqué ses objectifs de bénéfices pour le quatrième trimestre. Le groupe chimique américain a annoncé 1 500 suppressions de postes dans le monde dans le cadre de son plan d'économies d'un milliard de dollars, invoquant une conjoncture macroéconomique incertaine. Il affiche un résultat par action ajusté à l'équilibre contre 0,24 dollar attendu, pour un chiffre d'affaires en baisse de 2% à 10,4 milliards de dollars.

IBM

IBM a bondi à la faveur de résultats et de perspectives plus solide qu'anticipé. Au quatrième trimestre, le géant informatique a généré un bénéfice net de 2,915 milliards de dollars, soit 3,09 dollars par action contre un bénéfice de respectivement 3,29 milliard de dollars et 3,55 dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 3,92 dollars, soit 14 cents de mieux que le consensus.

Lazard

Le groupe financier Lazard a dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, le bénéfice net a augmenté de 36% à 86 millions de dollars, soit 80 cents par action. Ajusté, le bénéfice par action est ressorti à 78 cents, ressortant au-dessus du consensus s'élevant à 46 cents. Ses revenus nets ajustés ont augmenté de 7% à 812 millions de dollars. Ils ont progressé de 6% à 508 millions de dollars dans le conseil financier et de 5% à 287 millions de dollars en gestion d'actifs.

Levi Strauss

Levi Strauss a progressé à Wall Street alors qu'il a dévoilé une prévision de bénéfice annuel bien inférieure aux estimations des analystes, malgré une fin d'année solide. La firme californienne prévoit un bpa annuel ajusté de 1,20 à 1,25 dollar, contre des attentes de 1,37 dollar. Au cours du trimestre des fêtes de fin d'année, Levi Strauss a vu son chiffre d'affaires grimper de 8%, à 1,84 milliard de dollars, dépassant les estimations fixées à 1,73 milliard de dollars. L'entreprise a gagné 50 cents par action au cours du trimestre rapporté, dépassant les estimations de 2 cents.

Southwest Airlines

Southwest Airlines a baissé alors que le groupe a dépassé les prévisions au 4e trimestre. La compagnie aérienne à bas prix affiche un bénéfice par action ajusté de 0,56 dollar sur la période, contre 0,44 dollar attendu, pour un chiffre d'affaires en hausse de 1,6% à 6,93 milliards de dollars. La société s'attend à ce que son RASM (revenus par siège-mile disponible) augmente d'environ 5 à 7 % au premier trimestre, contre 2,62 % attendus par les analystes.

Tesla

Tesla a fini en hausse après la présentation de ses résultats du 4e trimestre. Le constructeur américain de véhicules électriques affiche un chiffre d'affaires de 25,70 milliards de dollars sur la période, au-dessous du consensus de 27,27 milliards, et un bénéfice par action ajusté de 0,73 dollar, sous le consensus de 0,76 dollar. Selon la presse le patron Elon Musk a annoncé que le constructeur commencerait à lancer son service de robotaxis en juin à Austin au Texas, avant un développement du service à grande échelle en 2026