Les marchés américains dans le désordre après l'inflation

(AOF) - Les marchés américains évoluent en ordre dispersé après la publication de données rassurantes sur l'inflation. L’indice des prix PCE core, mesure surveillée par la Fed, a progressé de 2,7% en rythme annuel comme prévu. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti légèrement supérieur aux attentes. Côté valeurs, Costco est en baisse après avoir publié des résultats trimestriels en deçà des attentes des analystes. Vers 17h50, le Dow Jones s'adjuge 0,97% à 42583,94 points tandis que le Nasdaq abandonne 0,31% à 18 130,59 points.

Costco fléchit de 1,56% à 887,38 dollars après avoir manqué ses prévisions trimestrielles en termes de revenus. La chaîne de distribution américaine sous format d'entrepôt a déclaré des revenus de 79,70 milliards de dollars au titre de son quatrième trimestre, ressortant en-deçà du consensus qui visait 79,97 milliards de dollars. En revanche, son bénéfice net par action est ressorti à 5,29 dollars par action, dépassant les attentes (5,08 dollars par action) tandis que le bénéfice net trimestriel a augmenté de 7% à 2,35 milliards de dollars

Les chiffres économiques du jour

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 70,1 en septembre contre un consensus de 69 et après 69 en août.

Les revenus des ménages américains ont augmenté de 0,2% en août contre un consensus de 0,4%, après une progression de 0,3% en juillet. La consommation des ménages américains a augmenté de 0,2% en août contre 0,3% attendus, après une hausse de 0,5% en juillet.

L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,2% en août en rythme annuel contre un consensus de 2,3%, après 2,5% en juillet. La progression en rythme mensuel est de 0,1%, contre un consensus de 0,2% après 0,2% le mois précédent. Dans sa version core, surveillée par la Fed, l’indice des prix PCE a augmenté de 2,7% en rythme annuel comme prévu, et à 0,1% en rythme mensuel contre un consensus de 0,2%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Casinos

Las Vegas Sands (+5,62% à 51,12 dollars) et Wynn Resorts (+5,89% à 96,39 euros) figurent parmi les plus fortes hausses du S&P500 ce vendredi, et enchaînent une deuxième séance consécutive de nette progression. En cause, les annonces de Pékin en matière de politique économiques, pour ces sociétés de casinos actives dans les territoires chinois et notamment à Macao. Les deux titres bénéficient aussi des retombées d'un rapport de Citigroup dévoilé en début de semaine selon lequel le nombre de gros joueurs en Chine augmente, ceux-ci misant de plus grosses sommes.

Cisco

Cisco, spécialiste des équipements de réseaux, a annoncé l'inauguration de sa première usine de fabrication à Chennai, en Inde. Son activité devrait générer plus de 1,3 milliard de dollars de revenus et créer 1 200 emplois dans la région. Cisco a collaboré avec Flex pour créer cette installation.

Costco

Costco fléchit de 1,3% en avant-Bourse. La chaîne de distribution américaine sous format d’entrepôt a fait état de résultats trimestriels en deçà des attentes des analystes. La firme a déclaré des revenus de 79,70 milliards de dollars, en-deçà du consensus qui visait 79,97 milliards de dollars. En revanche, son bénéfice net par action est ressorti à 5,29 dollars par action, dépassant les attentes (5,08 dollars par action). Le bénéfice net trimestriel a augmenté de 7% à 2,35 milliards de dollars.

Intel

Intel et le gouvernement américain s'efforcent de finaliser un financement de 8,5 milliards de dollars pour le fabricant de puces d'ici à la fin de l'année, affirme le Financial Times. Les discussions sont à un stade avancé, mais rien ne garantit qu'elles seront finalisées avant la fin de l'année 2024, selon le quotidien, qui ajoute que tout rachat de tout ou partie des activités d'Intel risquerait de perturber les pourparlers.