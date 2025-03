Les marchés américains chutent, Tesla lanterne rouge

BioNTech est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir présenté des perspectives inférieures aux attentes. Le laboratoire pharmaceutique allemand spécialiste des vaccins anti Covid-19 anticipe une chute de son chiffre d’affaires entre 1,7 et 2,2 milliards d'euros en 2025 contre 2,8 milliards d’euros en 2024. Cette prévision est très au-dessous du consensus des analystes, 2,5 milliards. Le groupe affiche une perte nette de 2,77 euros par action en 2024 malgré un bénéfice de 1,08 euro au quatrième trimestre. Wall Street anticipait un bénéfice par action de 41 cents par titre.

Tesla (-9,11% à 238,73 dollars) est lanterne rouge du S&P 500 après qu'UBS a abaissé son objectif de cours de 259 dollars à 225 dollars. Le bureau d'études a nettement réduit ses prévisions de livraisons et de bénéfices en raison d'un affaiblissement de la demande. Il reste à la vente car le constructeur de véhicules électriques dirigé par Elon Musk est valorisé 90 fois les profits attendus par les analystes cette année. Après avoir dépassé 479 dollars en décembre, l'action a perdu tous les gains accumulés en Bourse depuis l'élection présidentielle américaine de novembre 2024.

(AOF) - Les marchés américains sont en nette baisse pour cette première séance de la semaine sur des craintes au sujet de la croissance mondiale. Les taux longs reculent nettement des 2 côtés de l'Atlantique après que Donald Trump a refusé d’écarter le scénario d’une récession liée aux droits de douane lors d’une interview accordée à Fox News. Côté valeurs, Tesla est lanterne rouge du S&P500, souffrant d'une conjonction de mauvaises nouvelles. Vers 17h15, le Dow Jones perd 1,12% à 42 328,12 points et le Nasdaq cède 3,42% à 17 574,42 points.

