Les marchés américains attendus sur une note négative

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus proches de l’équilibre avec un biais négatif au lendemain de la publication de prix à la consommation ayant augmenté légèrement plus que prévu en février. Aujourd'hui, aucune donnée économique d'importance n'est attendue. Côté valeurs, Dollar Tree est attendu en baisse après avoir dévoilé des profits décevants. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq abandonnent respectivement 0,03% et 0,20%. Hier l'indice S&P 500 a inscrit un record à 5175,27 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont bouclé la séance de mardi en territoire positif. Les investisseurs y ont pris connaissance des données sur l'inflation outre-Atlantique en février. L'indice des prix à la consommation est ressorti plus prévu qu'annoncé alors que la Fed doit se réunir la semaine prochaine. Au chapitre des valeurs, Oracle a brillé en tête de l'indice S&P 500 grâce à une croissance trimestrielle plus forte que prévu. De son côté, Boeing a mal atterri, chutant de plus de 4%. Le Dow Jones s'est adjugé 0,61% à 39005 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,54% à 16265 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les stocks des produits pétroliers seront connus à 15h30.

Les valeurs à suivre

Dollar Tree

La chaine de magasins discount Dollar Tree a dévoilé des profits décevants. Au quatrième trimestre, clos début février le groupe a enregistré une perte nette de 1,71 milliards de dollars, soit -7,85 dollars par action, contre 452,2 millions ou 2,04 dollars par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,55 dollars, inférieur de 10 cents aux attentes. Les ventes trimestrielles ont augmenté de 11,9% à 8,64 milliards de dollars alors que les analystes anticipaient 8,67 milliards.

Eli Lilly

Amazon annonce que Eli Lilly a choisi son service Amazon Pharmacy comme option de distribution, permettant aux patients de bénéficier d'une livraison rapide et gratuite de médicaments et d'un accès 24h/24 et 7j/7 aux pharmaciens. Pour aider les patients traités pour le diabète, l'obésité et la migraine, Amazon Pharmacy propose désormais la livraison à domicile de certains médicaments via LillyDirect, précise le groupe américain.

GE Healthcare

GE Healthcare est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après l’annonce que sa maison mère General Electric a décidé de réduire encore sa participation dans sa filiale medtech dans le cadre de l’émission de 14 millions d'actions. General Electric va échanger des actions GE Healthcare contre de la dette détenue par Morgan Stanley après avoir déjà vendu 13 millions d'actions il y a environ un mois dans le cadre d'une offre secondaire au prix de 82,25 dollars.