Les marchés américains attendus en repli malgré les concessions de Trump

(AOF) - Les marchés américains devraient ouvrir en nette baisse ce jeudi. Les investisseurs restent inquiets des risques de guerre commerciale malgré la récente décision de l’administration Trump de reporter l'imposition de droits de douane sur l'automobile. Les chiffres des stocks de grossistes et des stocks de gaz seront dévoilés cet après-midi. Côté valeurs, Tesla est attendu en baisse après l’annonce d’une nouvelle usine au Texas. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent respectivement 1,09% et 1,37%.

Hier à Wall Street

En repli continu pendant une bonne partie de la séance, les indices américains ont clôturé dans le vert après l'entrée en vigueur des droits de douane imposés par les Etats-Unis au Canada, au Mexique et à la Chine. Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré que le président Trump pourrait ajuster ces tarifs douaniers. Les indices PMI des services et Composite de février ont dépassé les attentes. Côté valeurs, Foot Locker a bondi en dépit de ses perspectives prudentes. Le Dow Jones a gagné 1,14% à 43006,59 points et le Nasdaq a progressé de 1,46% à 18552,73 points.

Les chiffres macroéconomiques

La productivité s'est améliorée de 1,5% au quatrième trimestre aux Etats-Unis contre un consensus de 1,2%. Le coût unitaire du travail a progressé de 2,2%, à comparer avec un consensus de 3%.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 221 000 la semaine dernière, contre 234 000 attendus, après 242 000 la semaine précédente.

Les données sur les stocks des grossistes en janvier aux Etats-Unis seront dévoilées à 16h.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz aux Etats-Unis seront dévoilées à 16h30.

Les valeurs à suivre

Marvell Technology

Marvell Technology devrait chuter à l'ouverture en raison de perspectives jugées décevantes. Au quatrième trimestre, clos début janvier, le fabricant de puces a accusé une perte nette de 200,2 millions de dollars, ou 23 cents par action, contre une perte de 392,70 millions, ou 45 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 60 cents, soit 1 cent de mieux qu'attendu. Le chiffre d'affaires a bondi de 27% à 1,817 milliard de dollars, ressortant au dessus des attentes du marché de 1,8 milliard de dollars.

Tesla

Tesla est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après que le média spécialisé Electrek a annoncé qu’il allait construire une nouvelle méga-usine au Texas près de Houston pour produire des accumulateurs électriques Megapack. Le média se base sur un accord de réduction d'impôt passé avec le comté de Waller pour affirmer que le constructeur projette de faire sortir de terre un bâtiment de plus d'un million de pieds carrés dans le parc d'entreprises Empire West près de la ville de Katy et devrait créer environ 1 500 emplois.

Victoria's Secret

Victoria's Secret a généré un chiffre d'affaires de 6,23 milliards de dollars pour l'exercice 2024, en augmentation de 1%. Les ventes ont cependant reculé de 1,5% en Amérique du Nord pour tomber à 3,42 milliards de dollars. Sur cette période, le bénéfice net ressort à 165 millions de dollars, soit 2,05 dollars par action diluée à comparer à un bénéfice net de 109 millions de dollars, soit 1,39 dollar par action diluée en 2023. Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 310 millions de dollars contre 246 millions de dollars un an auparavant.