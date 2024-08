Les marchés américains attendus en ordre dispersé

IBM a annoncé la fermeture de son centre de recherche et de développement en Chine sur fond de diminution de la demande de matériel informatique, fait savoir le média chinois Ycai. Plus de 1000 emplois sont affectés.Il s'agissait du dernier département du groupe technologique américain encore actif en Chine.

Les commandes de biens durables ont bondi de 9,9% en juillet aux Etats-Unis, alors qu'elles étaient attendues en hausse de 4%. Elles avaient chuté de 6,9% en juin. Hors défense et aéronautique cependant, elles ont baissé de 0,1% après une hausse de 0,5% en juin.

Les marchés américains ont nettement rebondi à la clôture suite au discours de Jerome Powell lors du symposium économique de Jackson Hole. Le patron de la Fed a déclaré que le moment était venu pour la banque centrale américaine de réduire ses taux d'intérêt en septembre. Il se dit "confiant dans un retour de l’inflation à 2%" et explique que "l'objectif de la Fed est aussi d'éviter une forte hausse du chômage". Côté valeurs, l'action Workday a grimpé après des solides résultats au deuxième trimestre. Le Dow Jones a gagné 1,14% à 41175 points et le Nasdaq a avancé de 1,47% à 17877 points.

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus sans direction claire après leur rebond de vendredi. Le discours de Jerome Powell à Jackson Hole, annonçant une baisse des taux en septembre, a rassuré les investisseurs , d’autant plus qu’il a ajouté que "l'objectif de la Fed est aussi d'éviter une forte hausse du chômage". Côté valeurs, Uber a écopé d’une amende de 290 millions d’euros pour avoir transféré des données personnelles d’Europe aux États-Unis sans garanties suffisantes. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P gagnent 0,10% tandis que ceux du Nasdaq perdent 0,12%.

