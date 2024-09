Les marchés américains attendus en hausse, Intel en vedette

La compagnie aérienne Southwest Airlines a averti ses employés qu'elle allait bientôt devoir prendre des décisions "difficiles" dans le cadre d'une stratégie visant à restaurer ses bénéfices et à contrer les exigences de l'investisseur activiste Elliott Investment Management, selon Bloomberg. La compagnie américaine envisage d'apporter des modifications à ses itinéraires et horaires de vol pour augmenter son chiffre d’affaires selon un message du directeur de l'exploitation Andrew Watterson.

Apollo Global Management a proposé d'investir plusieurs milliards de dollars dans Intel Corp, selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg. Un tel investissement constituerait un vote de confiance dans la stratégie de redressement du fabricant de puces en difficulté. Le gestionnaire d'actifs alternatifs a indiqué ces derniers jours qu'il serait prêt à investir jusqu'à 5 milliards de dollars dans Intel via des titres apparentés à des actions, a déclaré l'une de ces sources. Les dirigeants d'Intel ont étudié la proposition d'Apollo, ont ajouté ces personnes.

Le département américain du Commerce devrait proposer d'interdire l'importation et la vente de véhicules en provenance de Chine équipés de logiciels ou de matériels de communication ou de systèmes de conduite automatisés en raison de problèmes de sécurité nationale. C'est ce qu'a annoncé Reuters sur la base de sources concordantes. L'administration Biden a exprimé de sérieuses inquiétudes concernant la collecte de données sur les conducteurs et les infrastructures américaines par des entreprises chinoises ainsi que sur la manipulation potentielle des véhicules connectés.

Les marchés actions américains ont clôturé sans direction claire lors de la dernière séance de la semaine, après les nouveaux records atteints la veille grâce aux annonces de la Fed. En réduisant son taux directeur de 0,5 point de base, la banque centrale américaine a clairement amorcé son cycle d’assouplissement monétaire. Côté valeurs, FedEx a lourdement chuté, pénalisé par des résultats inférieurs aux attentes et l'abaissement de ses prévisions annuelles.Le Dow Jones a grappillé 0,09% à 42063 points tandis que le Nasdaq a cédé 0,36% à 17948 points.

(AOF) - Les marchés américains sont de nouveau attendus en hausse après les records de la semaine dernière dus aux annonces de la Fed mercredi. Les investisseurs seront particulièrement attentifs aux indices des directeurs d’achat (PMI) américains qui seront connus ce lundi. Côté valeurs, Intel est recherché après avoir suscité l’intérêt d’Apollo Global Management pour un investissement de plusieurs milliards de dollars. A quelques minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,17% et 0,28%.

