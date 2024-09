Les marchés américains attendus en hausse avant la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus dans le vert. Mercredi, les investisseurs ont pris connaissance des prix à la consommation qui ont connu en août leur plus faible hausse depuis février 2021. Ce vendredi, on apprend que les prix des importations ont baissé plus que prévu en août. A quelques jours de la décision de la Fed, une baisse de 25 points base se voit attribuer une probabilité de 55% et une baisse de 50 points, 45%. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P gagnent 0,21% et ceux sur le Nasdaq 0,07%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse l'avant-dernière séance de la semaine. Les investisseurs ont pris connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont ressorties supérieures aux attentes. Les prix à la production en août s'affichent en ligne avec les prévisions. Côté valeurs, Moderna a plongé après avoir indiqué s'attendre à un chiffre d'affaires compris entre 2,5 et 3,5 milliards de dollars l'an prochain contre une prévision de 4 milliards précédemment. Le Dow Jones a gagné 0,58% à 41096 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1% à 17569 points.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les prix des importations aux Etats-Unis en août ont baissé de 0,7% alors qu'ils étaient attendus en baisse de 0,1%. Ils étaient en hausse de 0,5% en juillet.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en septembre sera connu à 16h00.

Les valeurs à suivre

Adobe

Adobe, dont le titre se replie de 8,5% en avant-Bourse, anticipe pour le trimestre en cours un bénéfice inférieur aux attentes entre 4,63 et 4,68 dollars par action, contre des estimations de 4,67 dollars par action. L'éditeur de Photoshop prévoit par ailleurs un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 5,50 et 5,55 milliards de dollars, là où les analystes visent 5,61 milliards de dollars. Il anticipe 550 millions de dollars de nouveaux revenus récurrents annualisés (ARR), un indicateur clé du groupe, pour sa branche médias digitaux.

Boeing

Les salariés de Boeing de la région de Seattle, aux Etats-Unis, ont voté hier soir à une très écrasante majorité en faveur d'une grève à partir du vendredi 13 septembre. Cette décision fait suite au rejet de la nouvelle convention proposée par le constructeur aéronautique américain en difficulté. La grève entraînera la fermeture de deux grandes usines d'assemblage d'avions dans la région de Puget Sound (nord-ouest de l'État de Washington). Elle va paralyser la production du 737, du 777 et du 767 cargo, dont les livraisons cumulent déjà les retards.

Moderna

Moderna est attendue en nette baisse en pré-marché à Wall Street après que Jefferies est passé d’Achat à Conserver sur la valeur, avec un objectif de cours abaissé de 120 à 65 dollars. Le broker relève dans la publication d'hier que la réduction annoncée des dépenses de R&D reporte désormais la rentabilité de 2026 à 2028 et que les prévisions de chiffre d’affaires pour 2025 (2,5 à 3,5 milliards de dollars) sont inférieures au consensus de 3,8 à 4 milliards de dollars. Jefferies évoque des risques si l'entreprise devait lever des capitaux pour atteindre ses nouveaux objectifs.