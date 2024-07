Les marchés américains attendus en hausse après la tentative d'assassinat de Donald Trump

L’indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à -6,60 en juillet, à comparer avec un consensus de -5,50 et -6,00 en juin.

Les marchés actions américains ont terminé la semaine sur une note positive. Cette séance de vendredi a été rythmée par la publication des résultats des banques américaines. JPMorgan, Citi et Wells Fargo ont fini en recul après des performances mitigées. Au chapitre économique, les prix à la production ont dépassé les attentes alors que l’inflation avait rassuré la veille. La confiance des consommateurs est pour sa part ressortie inférieure aux prévisions. Le Dow Jones s'est adjugé 0,62% à 40000,90 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,63% à 18398,45 points.

(AOF) - Les marchés américains sont attendus dans le vert. La tentative d’assassinat de Donald Trump commise dimanche en Pennsylvanie semble soutenir les cours des actions ainsi que les taux longs, notamment parce qu’il accroît la probabilité de le voir revenir à la Maison-Blanche. Côté valeurs, Goldman Sachs est attendue en légère hausse après avoir dévoilé un bond de ses profits trimestriels. A quelques minutes des premières cotations, les futures sur le S&P500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,44% et 0,49%.

