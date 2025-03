Les marchés américains attendus en baisse sur des craintes de récession

BioNTech est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir présenté des perspectives inférieures aux attentes. Le laboratoire pharmaceutique allemand spécialiste des vaccins anti Covid-19 anticipe une chute de son chiffre d’affaires entre 1,7 et 2,2 milliards d'euros en 2025 contre 2,8 milliards d’euros en 2024. Cette prévision est très au-dessous du consensus des analystes, 2,5 milliards. Le groupe affiche une perte nette de 2,77 euros par action en 2024 malgré un bénéfice de 1,08 euro au quatrième trimestre. Wall Street anticipait un bénéfice par action de 41 cents par titre.

Les marchés américains ont clôturé dans le vert après les propos de Jerome Powell. Le patron de la Fed a déclaré que la banque centrale ne se précipitera pas pour baisser ses taux d'intérêt. Il attend d'observer les conséquences sur l'économie des Etats-Unis des politiques mises en oeuvre par l'administration Trump. La publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis du mois de février a confirmé la tendance au ralentissement de l'économie américaine. Le Dow Jones a gagné 0,52% à 42801 points et le Nasdaq a progressé de 0,70% à 18196 points.

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en nette baisse à l'ouverture de la première séance de la semaine. Les taux longs reculent nettement des 2 côtés de l'Atlantique alors que Donald Trump a refusé d’écarter le scénario d’une récession lors d’une interview à Fox News. Coté valeurs, Alphabet pourrait être contraint de céder son navigateur Chrome. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq reculent respectivement de 1,45% et 1,76%.

