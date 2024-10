Les marchés américains attendus en baisse après l'inflation

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en baisse après des chiffres de l’inflation légèrement plus élevés que prévu. L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,4% en septembre en rythme annuel, contre un consensus de 2,3%, après 2,5% en août. La hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage a aussi été supérieure au consensus. Delta Airlines devrait ouvrir dans le rouge, après avoir publié une prévision de revenus inférieure aux attentes. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite cèdent respectivement 0,16% et 0,23%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont poursuivi leur mouvement haussier. Avant les données sur l'inflation demain, les investisseurs ont pris connaissance des minutes de la Fed. Une "majorité substantielle" de responsables de l'institution ont soutenu une baisse des taux inhabituelle de 50 points de base. Côté valeurs, Alphabet se replie. Le ministère américain de la Justice envisage un démantèlement de Google en tant que mesure antitrust. Le Dow Jones a avancé de 1,03% à 42512 points et le Nasdaq a progressé de 0,60% à 18291,62 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,4% en septembre en rythme annuel, contre un consensus de 2,3%, après 2,5% en août. La progression en rythme mensuel est de 0,2%,contre 0,1% de consensus après 0,2% le mois précédent. L’inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,3% en rythme annuel, soit plus que le consensus de 3,2%, et à 0,3% en rythme mensuel, contre 0,2% de consensus.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élève à 258 000 la semaine dernière, contre un consensus de 231 000, après 225 000 la semaine précédente.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront publiées à 16h30.

Les valeurs à suivre

Amazon

Amazon proposera ces prochaines semaines une nouvelle plateforme de streaming au sein de son service Prime Video. L'entreprise a annoncé qu'Apple TV+ sera disponible via son service, mais uniquement aux États-Unis, pour 9,99 dollars par mois. Cette intégration ne concerne pas pour l'instant la France, où Apple TV+ est déjà inclus dans les offres Canal+ sans frais supplémentaires.

Delta Airlines

Delta Airlines est attendue en nette baisse en pré-marché à Wall Street après avoir publié une prévision de chiffre d'affaires inférieure aux attentes pour le 4e trimestre. La compagnie aérienne américaine livre une fourchette de 13,9 à 14,2 milliards de dollars, alors que le consensus s'établissait à 14,22 milliards. elle invoque " la réduction de la demande de déplacements autour des élections" présidentielles américaines. Le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 1,60 et 1,85 dollar.

Domino's Pizza

Au troisième trimestre 2024, le chiffre d'affaires de Domino's Pizza s'élèvent à 4,39 milliards de dollars, en hausse de 5,1%. Le résultat d'exploitation a augmenté de 5% à 198,8 millions de dollars. Sur ce trimestre, le bénéfice dilué par action s'élève à 4,19 dollars contre 4,18 dollars il y a un an. Il est largement supérieur au consensus de 3,65 dollars. En revanche, le résultat net recule de 0,5%, ressortant à 198,8 millions de dollars.