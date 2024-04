Les marchés américains attendus dans le vert ce jeudi

(AOF) - Les indices américains devraient rebondir ce jeudi, après une détente des taux longs et la baisse des cours du pétrole. Coté statistiques, l’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti très supérieur aux attentes. La saison des résultats se poursuit : Alcoa est attendu en hausse malgré le creusement de ses pertes et Las Vegas Sands en baisse malgré des résultats supérieurs aux attentes. A quelques minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent tous deux 0,15%.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé dans le rouge. Le rendement du 10 ans américain a pourtant reculé après avoir progressé ces derniers jours. La saison des résultats se poursuit : Travelers a déçu tandis qu'Omnicom et United Airlines ont dévoilé une performance trimestrielle meilleure que prévu. L'indice Dow Jones a perdu 0,12% à 37753,31 points tandis que le Nasdaq Composite a cédé 1,15% à 15683,37 points. La séance a aussi été marquée par le net repli des cours du pétrole.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 15,5 en avril un niveau très supérieur au consensus de 1,5. Il s'était élevé à 3,2 en mars. L'Indice évalue le niveau relatif des conditions générales d'activité des entreprises à Philadelphie. Un niveau au-dessus de zéro indique une amélioration des conditions, un niveau en-dessous indique une détérioration. .

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 212 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 215 000 après 212 000 la semaine précédente.

Les ventes de logements anciens en mars et l'indice des indicateurs avancés en mars seront connus à 16 heures et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Les valeurs à suivre

Alaska Air

Alaska Air est attendu en hausse en pré marché à Wall Street après la publication de résultats meilleurs qu'attendu au premier trimestre. La compagnie aérienne américaine n'a perdu que 0,92 dollar par action contre 1,05 dollar attendu, pour un chiffre d'affaires de 2,23 milliards de dollars contre 2,19 milliards attendus. Elle table sur un bénéfice par action ajusté entre 2,20 et 2,40 dollars au deuxième trimestre, contre 2,12 dollars attendus. Pour 2024, la prévision est en revanche inférieure aux attentes, entre 3,25 et 5,25 dollars par action contre 6,07 dollars attendus.

Alcoa

Au premier trimestre 2024, les revenus de la société Alcoa, qui s'élèvent à 2,6 milliards de dollars, sont restés stables par rapport au trimestre précédent. Cependant, sur cette période, le groupe affiche une perte nette ajustée de 145 millions de dollars (soit une perte de 0,81 dollar par action) contre 41 millions de dollars (soit une perte 0,23 dollar par action) il y a un an à la même période. L'Ebitda ajusté hors éléments spéciaux s'est élevé à 132 millions de dollars, soit une augmentation séquentielle de 43 millions de dollars par rapport au quatrième trimestre 2023.

Blackstone

Au premier trimestre, le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone a dévoilé des résultats en forte amélioration. Il a enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 847,39 millions de dollars, soit 1,11 dollar par action, contre un bénéfice net de 86,81 millions de dollars ou 11 cents, un an plus tôt. Le profit distribuable, qui sert de référence aux analystes, a augmenté de 1% à 1,27 milliard de dollars, soit 98 cents par titre. Ce dernier a dépassé le consensus Bloomberg s'élevant à 96 cents.

D.R Horton

Au titre de son deuxième trimestre fiscal 2024, l'entreprise américaine de construction D.R. Horton indique que son bénéfice net par action a augmenté de 29% pour atteindre 3,52 dollars contre 2,73 dollars il y a un an à la même période. Le bénéfice net sur cette période a progressé de 24% pour s'élever à 1,18 milliard de dollars, contre 946,6 millions de dollars un an auparavant. Ses revenus sont en hausse de 14% et s'élèvent à 9,1 milliards de dollars sur ce trimestre contre 7,97 milliards de dollars un an avant

Las Vegas Sands

Las Vegas Sands Corp est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street malgré des résultats du 1er trimestre supérieurs aux attentes. Le groupe d’hôtellerie de luxe affiche un bénéfice par action ajusté de 0,75 dollar contre 0,62 attendu, pour un chiffre d’affaires de 2,96 milliards de dollars contre 2,94 milliards attendus. "Nous sommes satisfaits de nos résultats financiers et opérationnels pour le trimestre, qui reflètent une forte croissance à la fois à Macao et à Singapour" annonce le CEO Robert G. Goldstein.