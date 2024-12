Les marchés américains attendus dans le vert avant les PMI

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus dans le vert. L'attention des investisseurs se portera sur la publication des PMI, avant la décision de la Fed mercredi, qui devrait acter une nouvelle baisse des taux. La Banque d'Angleterre et la Banque du Japon livreront également leur verdict au cours de cette semaine . Au chapitre des valeurs, Tesla devrait démarrer en nette hausse après que l’analyste Dan Ives lui a prédit un avenir radieux sous l’administration Trump. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq gagnent 0,26% et 0,45% respectivement.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sans direction claire à l'occasion de la dernière séance de la semaine. Les investisseurs prendront connaissance les 17 et 18 décembre de la décision de politique monétaire de la Fed, qui devrait acter une nouvelle baisse des taux. Côté valeurs, Broadcom a dépassé la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière en séance, après un quatrième trimestre soutenu et une forte demande pour ses produits liés à l'IA. Le Dow Jones s'est replié de 0,20% à 43828 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,12% à 19926 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en décembre seront publiés à 15h45.

Les valeurs à suivre

Honeywell

Honeywell a annoncé que son conseil d'administration poursuivait l'évaluation complète de son portefeuille d'activités lancée en début d'année par son président-directeur général, Vimal Kapur, "afin d'explorer d'autres solutions stratégiques permettant de dégager de la valeur pour les actionnaires". Le groupe étudie la séparation potentielle de ses activités aérospatiales. Depuis décembre 2023, Honeywell a annoncé un certain nombre d'actions stratégiques "visant à stimuler la croissance organique et à simplifier son portefeuille à la suite du réalignement de ses secteurs d'activité".

Merck

Merck a annoncé aujourd'hui que Keytruda, a été approuvé par la National Medical Products Administration (NMPA) en Chine en association avec une chimiothérapie contenant du platine comme traitement néoadjuvant, puis poursuivi en monothérapie comme traitement adjuvant après chirurgie pour les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) résécable de stade II, IIIA ou IIIB. Cette approbation marque la quatrième indication du Keytruda contre le cancer du poumon en Chine.

Tesla

Tesla est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que le célèbre analyste Dan Ives (Wedbush) a annoncé sur X qu’il relevait son objectif de cours à 515 dollars. Selon lui, une nouvelle administration Trump sera un "game changer total" pour le constructeur dans les années à venir. L'analyste estime que Tesla pourrait atteindre une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars d'ici la fin de 2025, contre 1 400 milliards aujourd’hui, "alors que sa vision du véhicule autonome commence à prendre forme".