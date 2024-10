Les marchés américains attendus dans le vert après les ventes au détail

(AOF) - Les marchés américains devraient progresser à l'ouverture des marchés ce jeudi, sur leur lancée d’hier. Les résultats d'entreprises aux Etats-Unis se poursuivent. Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone et l’assureur Travelers ont dévoilé des résultats supérieurs aux attentes. Les statistiques économiques dévoilées à 14h30 sont meilleures que prévu, notamment les très importantes ventes au détail en septembre. En Europe, la BCE a baissé ses taux. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,51% et 0,91%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont rebondi, les publications de résultats d'entreprises aux Etats-Unis se poursuivant. Dernière grande banque américaine à présenter ses comptes, Morgan Stanley a bondi à Wall Street. Son titre a progressé grâce à ses solides résultats au troisième trimestre. Côté statistiques, en rythme mensuel, les prix des importations aux Etats-Unis ont baissé plus que prévu en septembre. Le Dow Jones a gagné 0,79% à 43077,70 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,28% à 18367,08 points. Sur le marché pétrolier, le cours du baril de WTI s'est stabilisé après sa récente chute.

Les chiffres macroéconomiques

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élève à 241 000 la semaine dernière, comme attendu, après 260 000 la semaine précédente.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 10,3 en octobre, très au-dessus du consensus de 4,2, après 1,7 en septembre.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,4% en septembre aux Etats-Unis contre un consensus de 0,3% après une hausse de 0,1% en juillet.

Les valeurs à suivre

Blackstone

Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes de Wall Street au troisième trimestre. Il a généré un bénéfice net de 1,56 milliard de dollars, soit 1,02 dollar par action, contre un bénéfice net de 920,74 millions de dollars ou 73 cents, un an plus tôt. Le profit distribuable, qui sert de référence aux analystes, a augmenté de 6% à 1,278 milliard de dollars, soit 1,01 dollar par titre. Ce dernier a dépassé le consensus Bloomberg s'élevant à seulement 91 cents.

Boeing

En vue de renforcer ses finances, Boeing se rapprocherait d'un plan visant à lever environ 15 milliards de dollars grâce à des émissions d'actions ordinaires et une obligation convertible obligatoire. Mais le calendrier reste incertain, a rapporté Reuters. Confronté à une grève de ses salariés depuis un mois et à des difficultés financières, le constructeur aéronautique américain a annoncé mardi dernier dans des documents réglementaires qu'il va lever jusqu'à 25 milliards de dollars (dette, capital) pour se donner "de la flexibilité" et "soutenir son bilan sur une période de trois ans".

Expedia/Uber

Expedia est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que le Financial Times a rapporté qu'Uber ambitionnerait de racheter le spécialiste du voyage afin de diversifier son activité. Le quotidien économique britannique rappelle que Dara Khosrowshahi, actuel patron d'Uber, a dirigé Expedia de 2005 à 2017 et en reste administrateur non-exécutif. Il a également travaillé durant sept ans au sein d'IAC, le conglomérat de Barry Diller, actuel président exécutif d'Expédia. Uber est pour sa part attendu en baisse.

Lucid

Le constructeur de véhicules électriques Lucid Group est attendu en baisse de plus de 12% en pré-marché à Wall Street : selon Reuters, il a déclaré qu'il prévoyait une perte plus importante que prévu pour le troisième trimestre a annoncé une offre publique de plus de 262 millions d'actions. En outre, le Fonds d'investissement d'Arabie saoudite, actionnaire majoritaire de Lucid, a annoncer acquérir 374,7 millions d'actions de la société dans le cadre d'un placement privé et de conserver une participation de près de 58,8% dans Lucid.

Travelers

L'assureur Travelers a dévoilé des résultats supérieurs aux anticipations des analystes. Au troisième trimestre, le groupe a vu son bénéfice net s’envoler de 212% à 1,26 milliard de dollars, soit 5,42 dollars par action. Le bénéfice opérationnel ou core a bondi de 168% à 1,22 milliard de dollars, soit 5,24 dollars par action, ressortant bien au-dessus du consensus s’élevant à 3,55 dollars. L'opérationnel exclut les plus ou moins-values sur le portefeuille d'investissement de l'assureur, considérées comme des éléments exceptionnels.