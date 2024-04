Les marchés américains attendus dans le rouge avant les chiffres de l'emploi

(AOF) - Les marchés américains sont attendus dans le rouge pour cette deuxième séance de la semaine Outre-Atlantique. Les investisseurs attendent demain l’enquête ADP sur l'emploi privé en mars et vendredi le rapport officiel sur l'emploi en mars 2024. Côté valeurs l'équipementier aéronautique GE Aerospace a annoncé son lancement officiel en tant qu'entreprise indépendante suite à la réalisation de la scission de GE Vernova (énergie). A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,51% et 0,65%. Le pétrole augmente de plus de 1%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Les investisseurs ont pris connaissance vendredi des données sur l'inflation alors que Wall Street était fermé. L'indice PCE des prix à la consommation est ressorti en hausse de 0,3% en février comparé à un consensus de +0,4%. De quoi conforter les anticipations de baisse prochaine des taux d'intérêt de la Fed. Le PMI manufacturier s'affiche à 50,3 en mars contre 47,8 en février, selon l'ISM. Le Dow Jones a cédé 0,60% à 39566 points tandis que le Nasdaq a glané 0,11% à 16396 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en février sera publié à 16h00.

Les valeurs à suivre

GE Aerospace

L'équipementier aéronautique GE Aerospace a annoncé aujourd'hui son lancement officiel en tant qu'entreprise indépendante suite à la réalisation de la scission de GE Vernova (énergie). Le conglomérat américain General Electric est désormais scindé en trois sociétés ; la scission de GE Healthcare (santé) ayant déjà eu lieu en janvier 2023. Le président-directeur général de GE Aerospace, H. Lawrence Culp Jr. a déclaré : "Avec le lancement réussi de trois sociétés publiques indépendantes, ce jour marque une étape finale historique dans la transformation pluriannuelle de GE".

PVH

PVH, maison-mère de Tommy Hilfiger et de Calvin Klein, dévisse de 25% en avant-Bourse. Le groupe a prévu que son chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 baisserait de 6 % à 7 %, soit une baisse plus importante que celle de 2,3 % estimée par les analystes. PVH prévoit une marge d'exploitation annuelle à peu près stable, avec un bénéfice par action compris entre 10,75 et 11 dollars. Les analystes estimaient en moyenne que le bénéfice serait de 11,89 dollars

Tesla

Tesla a vendu 89.064 véhicules électriques en Chine en mars, selon les données de l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA). Ce chiffre reflète une hausse de 0,2% par rapport à 2023.