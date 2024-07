Les marchés américains attendus à l'équilibre après une nouvelle salve de publications

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus proches de l’équilibre, avant une séance encore riche en résultats d'entreprises. Ford, American Airlines et Edwards Lifesciences sont sanctionnés par les investisseurs après leurs publications semestrielles. Les performances de Hasbro et IBM ont par contre convaincu Wall Street et sont attendus en hausse. Sur le plan économique, la croissance au deuxième trimestre a dépassé les attentes. A moins de 30 minutes des premières transactions, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite grappillent respectivement 0,02% et 0,06%.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé dans le rouge, valeurs technologiques en tête. Très attendus les résultats de Alphabet et de Tesla ont été sanctionnés par les investisseurs. Les perspectives de marge du premier inquiètent et les profits du second ont chuté plus qu'anticipé. Côté statistiques, l'indice des directeurs d'achat Composite a légèrement dépassé les attentes en juillet grâce aux services. Les données du PIB au deuxième trimestre seront publiées demain. L'indice Dow Jones a perdu 1,25% à 39853,87 points et le Nasdaq Composite, a cédé 3,64% à 17342,41 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les Etats-Unis ont enregistré au deuxième trimestre une croissance de 2,8% après 1,4% lors du précédent trimestre. Le consensus était de 2%.

Les commandes de biens durables ont chuté de 6,6% en juin aux Etats-Unis, alors qu'elles étaient attendues en hausse de 0,3%. Elles avaient augmenté de 0,1% en mai. Hors défense et aéronautique cependant, elles ont progressé de 1% après une baisse de 0,9% en mai.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 235 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 240 000 et après 245 000 la semaine précédente.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz aux Etats-Unis seront publiées à 16h30.

Les valeurs à suivre

American Airlines

American Airlines est attendu en baisse de plus de 5% en pré-marché à Wall Street après avoir abaissé sa prévision de bénéfice par action ajusté annuel à une fourchette de 0,70 dollar à 1,30 dollar, contre 2,25 dollars à 3,25 dollars précédemment. Le CEO Robert Isom accuse la " stratégie de vente et de distribution antérieure " et " un déséquilibre entre l'offre et la demande intérieure ". La compagnie aérienne américaine affiche tout de même un chiffre d'affaires record pour le deuxième trimestre à 14,3 milliards de dollars.

Edwards Lifesciences

Edwards Lifesciences est attendu en baisse de plus de 22% en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé des résultats décevants pour le second trimestre. Le fabricant américain de dispositifs médicaux affiche des ventes nettes de 1,39 milliard, sous le consensus de 1,65 milliard. En cause, la mévente des valves cardiaques dont le chiffre d’affaires n’était que d’un milliard de dollars contre 1,06 milliard attendu. Le bénéfice par action ajusté atteint cependant 0,70 dollar, un chiffre supérieur au consensus de 0,69 dollar.

Ford

Ford est attendu en baisse de 12% en pré-marché à Wall Street après avoir publié des résultats décevants. Si le constructeur automobile américain affiche un chiffre d’affaires de 47,8 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, supérieur au consensus de 44,02 milliards, le bénéfice par action ajusté ressort à 0,47 dollar, bien au-dessous du consensus de 0,68 dollar. L’Ebit ajusté ne dépasse pas 2,6 milliards contre 3,7 milliards attendus. Ford confirme cependant ses perspectives d’Ebit ajusté 2024, attendu entre 10 et 12 milliards de dollars.

Hasbro

Le fabricant de jouets, Hasbro, est attendu dans le vert à Wall Street en raison de résultats meilleurs que prévu. Au deuxième trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 138,5 millions de dollars, soit 99 cents par action contre une perte de 235 millions de dollars, soit -1,69 dollar, un an auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,22 dollar, soit 44 cents de plus que le consensus. Les revenus ont chuté de 18% à 995,3 millions de dollars alors que Wall Street visait 943,56 millions de dollars.

IBM

IBM est attendu en hausse grâce à une performance meilleure que prévu. Au deuxième trimestre, le géant informatique a enregistré un bénéfice net de 1,834 milliard de dollars, soit 1,96 dollar par action contre un bénéfice de respectivement 1,583 milliard de dollars et 1,72 dollar, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,43 dollars, soit 26 cents de mieux que le consensus.

Newmont

Au deuxième trimestre, Newmont a dégagé un bénéfice net ajusté de 834 millions de dollars, soit un bénéfice par action net ajusté de 0,72 dollar. Il s'élevait à 630 millions de dollars au premier trimestre, soit un BPA par action net ajusté de 0,55 dollar. Son Ebitda ajusté est de 2 milliards de dollars contre 1,7 milliard de dollars au trimestre précédent. "Newmont a réalisé un solide deuxième trimestre, produisant 2,1 millions d'onces d'équivalent or et générant 594 millions de dollars de flux de trésorerie disponible", a déclaré Tom Palmer, président et chef de la direction de Newmont.