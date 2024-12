Les marchés américains attendent Santa

(AOF) - Les marchés américains sont attendus proches de l’équilibre avec un biais positif en cette veille de Noël. La hausse des taux longs se poursuit même si elle ralentit : le rendement du 10 ans américain gagne 2 points de base à 4,61%. Du côté des valeurs, Starbucks pourrait être pénalisé par le mouvement de grève en cours dans ses cafés. A quelques minutes des premières cotations, les futures sur l'indice S&P 500 progressent de 0,11% et ceux sur le Nasdaq de 0,22%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini dans le vert en dépit de la hausse des taux longs. Le rendement du 10 ans américain a progressé de 7,1 points de base à 4,59%. Pourtant, les statistiques économiques, dont l'indice de confiance des consommateurs, sont ressorties sous les attentes. Malgré la hausse des taux, les valeurs technologiques ont progressé, en particulier les sociétés liées aux semi-conducteurs, dont Broadcom, AMD et Nvidia. L'indice Dow Jones s'est adjugé 0,43% à 42697,43 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,98% à 19764,89 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique n'est attendue.

Les valeurs à suivre

Alstom

Alstom a annoncé avoir reçu deux nouvelles commandes de deux clients européens, dont l'identité n'est pas divulguée, pour un montant total d'environ 760 millions d'euros, au cours du mois de décembre 2024. La première commande d'une valeur approximative de 500 millions d'euros comprend la fourniture de matériaux et de pièces détachées pour des flottes de matériels roulants d'Alstom au cours des 23 prochaines années. La deuxième commande représente une valeur approximative de 260 millions d'euros.

Atos

Atos a annoncé la nomination, par ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Pontoise rendue le 19 décembre 2024, du cabinet Forvis Mazars, sélectionné au terme d'un appel d'offre, en qualité de nouveau co-commissaire aux comptes de la société, afin de certifier les comptes de l'exercice qui clôturera le 31 décembre 2024 aux côtés du cabinet Grant Thornton.

Bolloré

Bolloré SE a décidé lundi de relever le prix et la parité d’échange en actions Universal Music Group (UMG) des offres publiques de retrait suivies de retraits obligatoires annoncées en septembre sur les sociétés Compagnie du Cambodge, Financière Moncey et Société Industrielle et Financière de l’Artois. S'agissant de l'offre sur Compagnie du Cambodge, le conglomérat propose désormais 110 euros par action, soit une augmentation de 18,28% par rapport au prix initial de 93 euros.

CIS

Le Groupe CIS annonce le renouvellement de deux contrats en Afrique subsaharienne pour un total de 91 millions de dollars. Ce spécialiste de la gestion de bases-vie dans les énergies, les mines et les grands projets d'infrastructures précise que ces renouvellements remportés au terme de deux appels d'offres internationaux concernent l'une des plus importantes mines d'or à ciel ouvert du continent, exploitée en Mauritanie par une filiale du groupe minier canadien Kinross Gol, et le site très isolé de Mangala au Tchad, exploité par le groupe pétrolier français Perenco.

Latecoere

L'équipementier aéronautique Latecoere a dévoilé des comptes en amélioration au premier semestre grâce notamment à la progression de son activité. Il a enregistré une perte nette, part du groupe de 49,3 millions d'euros, contre une perte de 59,6 millions d'euros au premier semestre 2023. L'Ebitda récurrent est négatif à hauteur de 1,8 million d'euros, soit une amélioration par rapport à la perte de 17,6 millions d'euros enregistrée un an plus tôt.

Voltalia

Voltalia a lancé la construction de la centrale solaire de Spitalla en Albanie. D'une capacité de 100 mégawatts, le projet est situé dans la région de Durrës sur la côte adriatique, à moins de 50 kilomètres de Tirana. La production d'électricité sera vendue aux termes de deux contrats à long terme : 70 mégawatts seront dédiés au contrat public remporté en 2021, et le solde de 30 mégawatts sera dédié à un contrat avec des acheteurs du secteur privé. La mise en service de la centrale est prévue au second semestre 2027.

VusionGroup

VusionGroup a fait un beau cadeau à ses actionnaires : l'extension du déploiement de ses solutions à tous les magasins Walmart aux Etats-Unis. A la Bourse de Paris, l'action VusionGroup a bondi lundi de 13,62% à 177,7 euros pour afficher l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120. " La prise de commande supplémentaire d'environ 1 milliard d'euros correspondant à cette signature sera intégrée aux chiffres des trimestres à venir " a précisé le spécialiste des solutions de digitalisation pour le commerce physique.