Les marchés actions prudents devant la situation géopolitique en Europe

Les investisseurs restent vigilants sur le marché suite au regain de tensions géopolitiques. Hier, l'explosion d'un missile dans un village en Pologne qui a fait deux morts ravive les craintes d'extension du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Après les chiffres de l'inflation, les britanniques seront attentifs à la déclaration de leur ministre des finances Jérémy Hunt qui dévoilera demain le détail du plan budgétaire du pays. Il a d'ores et déjà annoncé que des décisions très difficiles allaient être prises. Une hausse des impôts est notamment attendue en raison de l'inflation.

En Europe, l'inflation a accéléré plus que prévu en octobre au Royaume-Uni, selon les données de l'Office national de la statistique. Les prix ont bondi de 11,1% en rythme annuel alors qu'ils avaient progressé de 10,1% en septembre, soit le taux le plus haut depuis 1981. Selon l'institut statistique, les prix du gaz ont grimpé de près de 130 % au cours de l'année écoulée, l'électricité s'est envolée de 66 %.

Les marchés actions américains avaient terminé hier la séance dans le vert après l'annonce d'une hausse plus faible que prévu des prix à la production en octobre, signe d'un apaisement de l'inflation.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé la séance dans le rouge ce mercredi, contrairement à hier où ils avaient terminé en légère hausse. L’indice CAC 40 a régressé de 0,52% à 6 607,27 points tandis que l’EuroStoxx50 a perdu 0,82% à 3 883,15 points. Aux Etats-Unis, les bourses américaines sont aussi dans le rouge. Vers 17h30, le Dow Jones cède 0,17% et le Nasdaq Composite perd 1,35%. Les résultats décevants et l'avertissement du distributeur Target ont pesé sur la tendance à Wall Street.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.