Les marchés actions patientent calmement avant l'emploi américain

Les Bourses étaient atones vendredi, suspendues à la publication à la mi-journée de chiffres très attendus sur l'emploi aux Etats-Unis, indicateur scruté par la Banque centrale américaine.

Vers 10H30 GMT, Paris montait de 0,14%, tout comme Francfort (+0,18%), tandis que Londres était quasi stable (+0,07%). Milan se démarquait, progressant de 0,65%.

Après des records pour le Nasdaq et le S&P 500 jeudi, la Bourse de New York s'orientait vers une ouverture prudente. Le contrat à terme sur le Dow Jones prenait 0,09%, celui sur le S&P 500 0,03% et celui du Nasdaq perdait 0,14%.

Mais la publication à 12H30 GMT du rapport mensuel sur l'emploi américain, principal point d'attention du jour, pourrait bien faire changer la tendance et entraîner de la volatilité sur les marchés.

Ce rapport arrive après des créations d'emplois dans le secteur privé jugées très décevantes mercredi et un recul moins fort que prévu des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis.

Ces chiffres seront donc particulièrement scrutés par la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a répété à plusieurs reprises qu'elle entend conserver une politique monétaire accommodante tant que l'économie et le marché de l'emploi américains ne se seront pas complètement redressés.

"Le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pourrait être considéré comme une mauvaise nouvelle dans les deux cas: des données médiocres pourraient suggérer que la reprise économique perd de son élan", explique Pierre Veyret, analyste pour ActivTrades.

"Tandis qu'un rapport solide sur l'emploi pourrait nous rapprocher de la fin des mesures de relance massives que beaucoup attendaient", poursuit-il.

L'abondance des liquidités apportées par les banques centrales a permis aux marchés financiers d'atteindre des niveaux record depuis le début de l'année.

Un resserrement monétaire n'est donc pas du tout du goût des investisseurs.

Beaucoup d'entre eux s'attendent à ce que la Fed esquisse un calendrier de l'évolution de sa politique monétaire lors du symposium de Jackson Hole, fin août.

Sur le marché de la dette souveraine, le rendement américain à 10 ans remontait à 1,25% contre 1,22% à la clôture de la veille.

Côté indicateurs, la production industrielle a sensiblement chuté en Allemagne en juin et cela pour le troisième mois d'affilée, sur fond de problèmes récurrents d'approvisionnement. En Espagne, elle a ralenti également.

Tandis qu'en Italie, la production industrielle est repartie à la hausse en juin, gagnant 1% sur un mois et renouant avec les niveaux d'avant la pandémie de coronavirus.

LSE confirme ses objectifs

L'opérateur de marchés London Stock Exchange (LSE) grimpait de 3,91% à 7.760 pence. Il a annoncé des résultats en hausse pour le premier semestre et confirmé ses objectifs malgré des hausses de coût à prévoir au second semestre. Le groupe a par ailleurs augmenté son dividende et fait part de progrès dans l'intégration du fournisseur de données Refinitiv.

Allianz dans le vert

Le géant de l'assurance Allianz (+2,93% à 198,60 euros) a publié un bénéfice net au deuxième trimestre en forte hausse annuelle et a affiné ses prévisions pour l'année.

L'entreprise a par ailleurs reconnu des défaillances dans le management de sa filiale de gestion d'actifs Allianz Global Investors, au coeur de poursuites aux Etats-Unis, qui pourraient lui coûter des milliards d'euros de sanctions.

Morrisons réévalué

Le consortium d'investisseurs mené par le fonds Fortress a relevé son offre de rachat sur la chaîne britannique de supermarchés Morrisons (+2,21% à 278 pence), proposant désormais 6,7 milliards de livres pour l'ensemble du capital.

ING en grande forme

La banque néerlandaise ING a publié un bénéfice net pour le deuxième trimestre presque multiplié par 5 sur un an, une performance au delà des attentes des analystes. Son action prenait 1,02% à 11,28 euros à Amsterdam.

Le pétrole en hausse, le bitcoin au-dessus des 40.000 dollars

Vers 10H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre montait de 1,15% à 72,11 dollars à Londres.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de septembre gagnait 1,13% à 69,86 dollars.

L'euro perdait 0,19% face au billet vert à 1,1811 dollar.

Le bitcoin reculait de 0,95% à 40.514 dollars.

