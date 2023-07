Les marchés actions ont tangué face à la brusque remontée des taux

Les Bourses mondiales ont nettement reculé jeudi, bousculées par la hausse des taux d'intérêt obligataires provoquée par la peur des investisseurs d'une politique encore plus agressive de la banque centrale américaine.

Wall Street a clos dans le rouge: le Dow Jones a perdu 1,07%, le S&P 500 a rendu 0,79% et le Nasdaq a lâché 0,82%.

Les places boursières européennes ont connu leur pire séance depuis le 15 mars, terminant une quatrième séance dans le rouge. Les pertes ont été particulièrement marquées à Paris (-3,13%), tandis que Londres a lâché 2,17%, Francfort 2,57% et Milan 2,53%. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a perdu 2,43%, et est retombé à son plus bas niveau depuis fin mars.

En Asie, la Bourse de Hong Kong a perdu plus de 3%. Tokyo a clôturé en baisse de 1,70%.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt sont montés fortement de part et d'autre de l'Atlantique: le taux d'intérêt de l'emprunt à 10 ans britannique a atteint son plus haut niveau depuis 2008, à 4,65%. Celui des Etats-Unis a dépassé les 4% pour la première fois depuis 2007 (4,08% au plus haut, contre 3,93% mercredi et 4,02% à 20H50 GMT) après avoir touché ce seuil en mars lors de la crise bancaire.

Le taux français s'est approché de son plus haut de l'année, également en mars, avec un taux de 3,19% (3,02% mercredi) vers 17H35 GMT.

Avant le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis attendu vendredi, les investisseurs ont été douchés par les créations d'entreprises dans le secteur privé, deux fois plus importantes que prévu avec 497.000 emplois en juin, selon l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab publiée jeudi.

Car la vigueur du marché du travail ne facilite pas la lutte de la banque centrale américaine contre l'inflation, certes qui a ralentie en 2023 mais toujours très au-dessus de la cible des 2%.

La Fed a déjà relevé 10 fois ses taux directeurs, avant de faire une pause en juin. Mais les investisseurs sont de plus en plus sûrs qu'elle va de nouveau relever ses taux dès juillet et peut-être encore en septembre, et les maintenir à un haut niveau assez longtemps.

"Si une hausse des taux ce mois-ci n'était pas encore acquise, elle l'est probablement maintenant", a assuré Craig Erlam, analyste d'Oanda.

Une responsable de la Fed, Lorie Logan, a en outre estimé jeudi que la banque centrale devait poursuivre ses hausses de taux.

Mercredi, le rapport des discussions de la dernière réunion avait déjà été perçu comme ayant une "tonalité dure" par les marchés, selon Alexandre Baradez, analyste d'IG.

Le coeur n'est pas à la fête pour la tech

Les perspectives de hausse des taux de la Réserve fédérale américaine pèsent sur les valeurs technologiques.

En Europe, STMicroelectronics a reculé de 5,12%, Capgemini de 4,54% à Paris. A Francfort, Infineon a abandonné 4,36%.

A Wall Street, Alphabet, maison-mère de Google, a perdu 1,39%, Amazon -1,55%, Tesla -2,10%.

Même Meta, après avoir résisté une bonne partie de la séance, a cédé 0,81%. La maison mère de Facebook et d'Instagram a lancé son nouveau réseau social Threads, conçu pour concurrencer Twitter, et qui a compté 10 millions d'utilisateurs inscrits en quelques heures.

Jet2 lâché par son président exécutif

La compagnie aérienne britannique à bas coûts Jet2 a dévissé de plus de 10% à la Bourse de Londres après avoir annoncé le départ de son président exécutif, Philip Meeson, qui avait racheté l'entreprise en 1983.

Le pétrole stable

Les cours du pétrole ont fini proches de l'équilibre, d'abord sapés par la crainte de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale (Fed) avant d'être requinqués par de bonnes nouvelles de la demande américaine de produits raffinés.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre a terminé en léger repli de 0,16%, à 76,52 dollars.

Son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), avec échéance en août, a lui grignoté un cent (+0,01%), à 71,80 dollars.

L'euro avançait de 0,35% à 1,0891 dollar.

Le bitcoin baissait de 0,52% à 30.311 dollars après avoir atteint un plus haut depuis un an à 31.504 dollars plus tôt dans la séance.

