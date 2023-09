Les marchés actions mondiaux en repli, les cours du pétrole bondissent

Les Bourses mondiales évoluent en baisse mardi, après la publication d'indicateurs économiques en Chine et en zone euro laissant les investisseurs perplexes face aux difficultés et au peu de dynamisme économique de ces régions.

Wall Street, qui connaît sa première séance de la semaine après un jour férié la veille, a ouvert sans tendance claire avant d'aller en terrain négatif: vers 14H10 GMT, le Nasdaq reculait de 0,42%, le Dow Jones de 0,22% et le S&P 500 de 0,31%.

En Europe, les indices boursiers suivaient la même tendance: Paris reculait de 0,41% et Francfort de 0,29%. Londres gagnait de son côté 0,19%, aidée par la hausse des prix du pétrole.

Les cours du Brent ont dépassé mardi la barre symbolique des 90 dollars le baril pour la première fois depuis novembre, après l'annonce de la prolongation de la réduction de production de l'Arabie saoudite et des exportations de la Russie jusqu'à fin 2023.

Vers 14H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, gagnait 1,28% à 90,28 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en octobre, augmentait de 1,67% à 87,22 dollars.

Du côté macroéconomique, les investisseurs ont été déçus par des indicateurs avancés d'activité PMI: l'activité dans les services en Chine a progressé à un rythme moins soutenu en août, confirmant la tendance des dernières semaines.

Et en Europe, où étaient publiées les deuxièmes estimations pour août, l'indicateur pour le secteur privé français a été révisé à la baisse à son "plus fort taux de contraction" en presque trois ans, selon S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

En Espagne, en Italie et dans la zone euro, les légères révisions à la baisse ont été la norme. A l'inverse, l'indicateur du Royaume-Uni a finalement été meilleur que prévu.

Avec un tel ralentissement, les investisseurs espèrent que la Banque centrale européenne (BCE) mettra un terme lors de sa réunion le 14 septembre à sa série de hausses de taux directeurs, son principal outil pour lutter contre l'inflation mais dont les conséquences sont lourdes sur l'économie.

La dernière prise de parole de la présidente de l'institution Christine Lagarde lundi n'a pas donné d'indication claire en ce sens et "la BCE ne saura pas avant le jour de la réunion si elle va augmenter les taux ou si elle va faire une pause", estime Neil Wilson, analyste de Finalto.

Vers 14H00 GMT sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de la dette américaine à deux ans, le plus sensible aux anticipations de politique monétaire, montait à 4,92% contre 4,88% à la dernière clôture. Le rendement du Bon du Trésor à 10 ans s'établissait à 4,24% contre 4,18% jeudi.

Le taux d'intérêt de l'emprunt à 10 ans allemand montait à 2,60%, contre 2,58 la veille.

La distribution mal servie

Les entreprises de la grande distribution souffraient particulièrement en Europe après la publication d'une note sectorielle par des analystes de JPMorgan qui révisent à la baisse leur recommandation sur la plupart des groupes.

Ahold Delhaize reculait de 5,38%, Tesco de 2,26% et Carrefour de 1,37% (vers 14H00 GMT).

Par ailleurs, le distributeur à bas prix britannique B&M (-3,10%) a annoncé reprendre jusqu'à 51 magasins de son concurrent Wilko, en faillite, sans préciser combien des 12.000 employés garderont leur poste.

Arm s'estime à 52 milliards de dollars

L'entreprise de microprocesseurs Arm, dont l'introduction en Bourse à New York prévue en septembre sera l'une des plus grosses des dernières années sur le Nasdaq, a estimé mardi sa valorisation à jusqu'à 52 milliards de dollars. Elle espère lever entre 4,4 et 4,8 milliards de dollars grâce à l'opération.

Léger repli de l'euro

Le dollar américain grimpait mardi face à l'euro et la livre britannique, profitant de son statut de valeur refuge et de l'aversion pour le risque des investisseurs. L'euro reculait de 0,61% à 1,0730 dollar vers 14H00 GMT.

Le bitcoin cédait 0,42% à 25.719 dollars.

bur-mgi/mdz/spi