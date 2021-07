Les marchés actions européens soutenus par de bons indicateurs d'activité

Les Bourses mondiales étaient divisées vendredi, l'Asie finissant dans le rouge alors que l'Europe accueillait positivement des indicateurs d'activité économique.

Vers 09H00 GMT, Paris avançait de 0,80%, Londres de 0,72%, Milan de 0,84% et Francfort de 0,61%.

En Asie en revanche, les Bourses ont légèrement reculé, peinant à trouver de l'optimisme malgré les bons résultats d'entreprises. Hong Kong a lâché 1,45% et Shanghai 0,68%.

La place de Tokyo, où s'ouvrent officiellement ce vendredi les Jeux Olympiques, était de son côté fermée.

La Bourse de New York avait conclu dans le vert jeudi pour la troisième séance d'affilée, malgré une hausse inattendue des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis.

En Europe, les investisseurs digèrent une vague de résultats d'entreprises et d'indicateurs économiques.

Selon les estimations provisoires du cabinet IHS Markit, l'activité du secteur privé en France et au Royaume-Uni a poursuivi son expansion en juillet, même si le rythme de croissance a quelque peu ralenti. Et dans la zone euro, elle a enregistré en juillet une croissance à un niveau inédit depuis juillet 2000, portée par la "réouverture de l'économie".

"La plupart des pays européens ont allégé leurs restrictions ces dernières semaines, et le produit de tout cela a été une augmentation de l'activité économique, avec une performance meilleure que la moyenne de l'industrie, même si les services continuent d'être à la traîne", anticipe Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

Sur le plan sanitaire, deux cents millions d'Européens ont été complètement vaccinés contre le Covid-19, soit plus de la moitié de la population adulte, a annoncé de son côté jeudi la Commission européenne, qui a fixé un objectif de 70% d'adultes vaccinés cet été.

La Banque centrale européenne, a confirmé par ailleurs jeudi sa politique monétaire accommodante tant que l'inflation ne se sera pas stabilisée à 2%.

Un panel de prévisionnistes économiques régulièrement sondés par la BCE a estimé vendredi que l'indice harmonisé des prix à la consommation devrait atteindre 1,9% en 2021, 1,5% en 2022 et 1,5% en 2023 dans la zone euro: de quoi assurer les marchés du soutien de la BCE pendant encore un certain temps.

L'auto sur la voie de l'électrique

En Europe, la part de marché des voitures électriques a plus que doublé dans les ventes de voitures neuves au deuxième trimestre, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

A Paris, Valeo s'envolait de 7,54% à 24,52 euros. L'équipementier a publié un chiffre d'affaires de près de 9 milliards d'euros pour le premier semestre et estime que la pénurie de composants électroniques devrait s'atténuer fin 2021.

Dans son sillage, Faurecia prenait 5,09% à 40,08 euros. Et à Francfort, Continental montait de 3,86% à 118,90 euros.

L'aéronautique vole en altitude

A Paris, Dassault Aviation (+4,95% à 1.017 euros) a vu son bénéfice net et ses ventes se redresser au premier semestre, le chiffre d'affaires dépassant même son niveau d'avant la crise du Covid-19. Dans son sillage et bénéficiant d'une recommandation d'analystes, Airbus prenait 2,90% à 112,72 euros et Safran 2,64% à 117,52 euros.

A Francfort, MTU Aero Engines montait de 2,59% à 209,60 euros.

Vodafone retrouve la croissance

Le groupe britannique de téléphonie Vodafone (+2,02% à 118,38 pence) a renoué avec la croissance en Europe et Afrique lors de son premier trimestre décalé, comparé à l'année passée, qui avait été marquée par la pandémie.

Pétrole, euro et bitcoin stables

Vers 09H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre était stable (+0,04%) à 73,79 dollars à Londres par rapport à la clôture de jeudi. Même tendance à New York, pour le baril de WTI pour le même mois (-0,06% à 71,86 dollars).

L'euro restait stable face au billet vert (+0,06% à 1,1773 dollar).

Le bitcoin se stabilisait également (+0,35%) à 32.370 dollars.

