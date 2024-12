Les marchés actions européens retiennent leur souffle avant l'inflation américaine

A Paris, Publicis s'affiche en tête de l'indice phare de la place parisienne, avançant de 3,54% à 106,65 euros. Le groupe de communication bénéficie d'un relèvement de recommandation de JP Morgan de "Neutre" à "Surpondérer", avec un objectif de cours établi à 140 euros contre 109 auparavant. Il intervient deux jours après le mariage 100% américain entre Omnicom et Interpublic, qui donnera naissance au premier groupe publicitaire au monde. Dans une note sectorielle sur les médias, la banque américaine s'attend à ce que les actions exposées outre-Atlantique surperforment au premier semestre.

A la Bourse de Madrid, Inditex se replie de 4,7,17% à 51,28 euros. Le géant espagnol du prêt-à-porter, propriétaire de la marque Zara, a déclaré un bénéfice net en croissance de 6%, à 1,68 milliard d'euros au troisième trimestre. Une performance record jamais jusque-là enregistrée par le groupe au cours d'un trimestre. Mais elle ressort en-dessous du consensus : 1,77 milliard d'euros. Entre février et octobre, les ventes ont augmenté de 7,1 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 27,4 milliards d'euros, là où le consensus ciblait une hausse de 8%.

