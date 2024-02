Les marchés actions européens proches de l'équilibre en l'absence de Wall Street

(AOF) - Alors que les marchés américains étaient fermés ce lundi en raison de la commémoration de la naissance de George Washington, les indices européens ont fini pratiquement inchangés à la clôture de la première séance de la semaine. Dans de faibles volumes, le CAC 40 a terminé à l'équilibre à 7768,65 points et l'Eurostoxx 50 a reculé de 0,06% à 4762,83 points.

La séance a été calme sur les Bourses européennes en l'absence de catalyseurs majeurs. Forvia a pour sa part connu un revers de fortune. En hausse ce matin après la présentation de ses résultats 2023 et de ses perspectives 2024, l'action a fini à la dernière place du SBF 120. Forvia a entraîné dans son sillage ses concurrents, Valeo et Plastic Omnium.

L'action Icade a aussi reculé après la présentation de son plan stratégique. Le promoteur immobilier vise "un juste équilibre entre de nouveaux investissements et la réduction de sa dette". Thales a fini lanterne rouge de l'indice CAC 40 après une dégradation d'UBS.

Cette semaine, les résultats d'entreprises animeront encore les marchés en Europe et aux Etats-Unis. Air Liquide, Carrefour et Engie publieront leurs résultats annuels. Sont attendus aussi ceux d'Eramet, Accor, Axa ou encore Danone à Paris. Outre-Atlantique, les investisseurs attendent surtout la performance de Nvidia, principal bénéficiaire de l'essor de l'intelligence artificielle. Elle a été le fer de lance de la hausse des valeurs technologiques en 2023 et depuis le début de l'année.

Les investisseurs prendront connaissance aussi mercredi du compte rendu du dernier comité politique monétaire de la Fed.

En outre, si aucune statistique majeure n'était attendue ce lundi, plusieurs indicateurs macroéconomiques seront publiés cette semaine. Jeudi, les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en février seront dévoilés à la fois en France, en zone euro et aux Etats-Unis.

Sans nouvelles données, les rendements obligataires en zone euro sont restés calmes ce lundi.