Les marchés actions européens pourraient poursuivre leur progression, estime AXA IM

Plus que jamais, AXA IM cherche également à maintenir une bonne diversification afin de pouvoir faire face à un éventuel changement brutal de scénario macroéconomique.

AXA IM continue d'être sélectif dans son choix de valeurs et privilégie toujours les sociétés offrant un réel potentiel de croissance du chiffre d'affaires et/ou des marges, seule garantie, selon le gérant, de la capacité à générer des résultats et verser des dividendes dans la durée.

Toutefois, compte tenu d'un effet de base moins favorable au troisième trimestre, les investisseurs pourraient commencer à faire preuve d'un peu plus de retenue, tempère le professionnel.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.