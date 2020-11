Les marchés actions européens avancent timidement sur fond d'espoirs de sortie de crise

(AOF) - Les Bourses européennes ont tant bien que mal réussi à se maintenir dans le vert ce mercredi, après les jolis gains de la veille. Le CAC 40 a ainsi clôturé en hausse de 0,23% à 5 571,29 points, et l'EuroStoxx50, de 0,16% à 3 513,61 points. Tendance quelque peu différente à Wall Street, où en fin d'après-midi, le Dow Jones cède 0,59% et pendant que le Nasdaq avance de 0,14%.

En Europe, peu de catalyseurs sont venus orienter les marchés dans une direction ou dans une autre. Mais les annonces d'un assouplissement du confinement en France et d'une campagne de vaccination à partir de fin décembre ont probablement aidé les investisseurs à y voir plus clair quant à une reprise de l'activité économique.

Les marchés n'ont toutefois pas cherché à surfer plus avant sur les niveaux records du Dow Jones hier soir. L'indice phare américain avait en effet dépassé les 30 000 points pour la première fois de son histoire, porté par les espoirs autour des vaccins anti-Covid et par la transition politique Trump-Biden.

Comme souvent, les faits les plus marquants de la journée sont arrivées des Etats-Unis, qui, à la veille de Thanksgiving, ont publié une salve de statistiques en demi-teinte. Ainsi, si les dépenses des ménages et les commandes de biens durables ont dépassé les attentes, les ventes de logements neufs et les inscriptions hebdomadaires au chômage ont déçu. A cela s'ajoutent un creusement de la balance commerciale en octobre, et un rebond du PIB confirmé à 33,1% au troisième trimestre.

Sur les marchés, les valeurs défensives comme L'Oréal (+2,87%) ou Carrefour (+2,36%) se sont distinguées, pendant qu'Alstom (+2,45%) continuait sa belle progression entamée depuis des semaines et que Veolia (+3,67%) dominait le CAC 40.

A l'autre bout du palmarès, les valeurs industrielles comme Airbus (-2,14%), Bouygues (-1,73%) ou Saint-Gobain (-1,45%), sont retournées dans le rouge après leur hausse marquée d'hier.