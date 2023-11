Les marchés actions en ordre dispersé, les prix du pétrole chutent

Les Bourses mondiales ont évolué en ordre dispersé mardi, alors que plusieurs prises de parole de banquiers centraux sont attendues ces prochains jours, sur fond de baisse des prix du pétrole.

La Bourse de Paris a lâché 0,39% selon les données définitives, Londres a reculé de 0,10% et Milan de 0,74%.

Francfort a quant à elle terminé en petite hausse de 0,11%. "Les investisseurs achètent des actions ces jours-ci parce que l'affaiblissement de l'économie nécessite une politique monétaire plus souple et, à terme, une baisse des taux d'intérêt", estime Konstantin Oldenburger, analyste chez CMC Markets.

La Bourse de New York a terminé dans le vert: le Nasdaq (+0,90%) a mené la hausse, l'indice Dow Jones a avancé de 0,17% et le S&P 500 a gagné 0,28%.

Les investisseurs attendent notamment une prise de parole du président de la Banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, jeudi lors d'un débat au FMI.

Lundi, le président de la Fed de Minneapolis Neel Kashkari a estimé qu'il était trop tôt pour déclarer victoire contre l'inflation.

Une gouverneure de la Fed, Michelle Bowman connue pour ses positions dite "faucon", en faveur d'une politique monétaire stricte, a estimé mardi qu'une nouvelle hausse des taux pourrait être nécessaire pour juguler l'inflation, si celle-ci ne ralentit pas assez au cours des prochains mois.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans se détendaient à 4,56% contre 4,64% la veille alors qu'ils avaient grimpé à 5% il y a deux semaines, un plus haut en 16 ans.

Uber grimpe

La plateforme de réservation de véhicules avec chauffeur (VTC) et de livraisons de repas Uber a annoncé des résultats moins bons qu'attendu pour le troisième trimestre avec un chiffre d'affaires de 9,3 milliards de dollars contre 9,5 milliards attendus. C'est malgré tout 11% de plus que l'année précédente.

L'action Uber a gagné 3,70%, celle de son concurrent Lyft 2,85%.

CNH Industrial quitte Milan

Le groupe italo-américain CNH Industrial, contrôlé par la famille Agnelli, a annoncé mardi son intention de quitter, après dix ans, la Bourse de Milan pour rester coté uniquement à New York. L'entreprise a aussi publié un avertissement sur résultats, et chutait de près de 8%.

Primark en hausse

Associated British Foods (ABF), maison mère de la chaîne de vêtements à bas prix Primark, a gagné 6,84% à Londres après avoir annoncé un bénéfice net annuel en hausse de près de 50%.

H&M a gagné 2,66% à Stockholm, et à Londres Next a pris 1,69% et JD Sports Fashion 1,67%.

Amadeus porté par ses résultats

L'espagnol Amadeus, numéro un mondial des réservations de voyages, a annoncé mardi un vaste programme de rachat d'actions après avoir engrangé des résultats en forte hausse au troisième trimestre, grâce au dynamisme du trafic aérien et du secteur touristique. L'action a bondi de 4,91%.

UBS en perte avec Credit Suisse

La banque suisse UBS a pris 1,83% à Zurich après la publication de ses résultats, montrant que le groupe est "en avance sur son plan de réduction des coûts", explique Andreas Venditti, analyste chez Vontobel, malgré une perte trimestrielle plus lourde qu'attendu.

Le pétrole au plus bas depuis juillet

Les prix du pétrole ont creusé leurs pertes, tirés vers le bas par un indicateur sur les exportations chinoises qui n'incite pas les investisseurs à l'optimisme sur la croissance du pays, plus gros importateur de brut au monde.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier a perdu 4,19% à 81,61 dollars, un plus bas depuis fin juillet.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en décembre, a fondu de 4,26% à 77,37 dollars, au plus bas depuis fin juillet également.

Sur le marché des changes, vers 21H30 GMT l'euro reculait de 0,18%, à 1,0699 dollar.

Le bitcoin gagnait 1,65% à 35.606 dollars.

bur-mgi-vmt/clc